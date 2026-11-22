Per chi si mette al volante lungo la A1 Milano-Napoli in direzione Firenze a cavallo tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026, la parola d'ordine è una sola: pianificazione. La principale dorsale autostradale italiana si trova infatti ad affrontare una doppia criticità nel tratto toscano, imponendo severe limitazioni alla circolazione tra l'area del Mugello e lo snodo del capoluogo fiorentino.

Ci troviamo di fronte a uno scenario operativo complesso diviso su due fronti distinti: da un lato, un'emergenza improvvisa scattata nelle prime ore del mattino per un grave incidente all'interno di una galleria; dall'altro, un cantiere notturno programmato per la manutenzione delle infrastrutture. Navigare attraverso questi blocchi richiede una visione chiara dei flussi di traffico e la conoscenza puntuale dei percorsi alternativi ufficiali messi a punto dagli operatori.

La prima vera emergenza si è scatenata intorno alle ore 03:00 della notte del 31 ottobre 2026 al chilometro 270+600 della A1, nel segmento compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, in direzione Firenze.

Nel cuore della galleria Santa Lucia, un mezzo pesante si è ribaltato. L'impatto ha provocato la dispersione su quasi tutta la sede stradale del carico trasportato, consistente in collettame. La complessità dell'incidente ha imposto ai tecnici la chiusura temporanea del tratto per garantire le operazioni di messa in sicurezza, condizionando pesantemente la viabilità e generando una coda di 5 km in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Barberino di Mugello.

La macchina dei soccorsi e del ripristino si è attivata immediatamente sul luogo dell'evento, come confermato dalle note di servizio:

Per consentire ai viaggiatori di scavalcare il punto critico tra Barberino di Mugello e Calenzano, la viabilità autostradale ha canalizzato le deviazioni su tre itinerari ben specifici, differenziati in base al punto di origine e alla posizione geografica dei veicoli:

Per il traffico già in transito (soggetto all'uscita obbligatoria a Barberino di Mugello): Una volta usciti dal casello di Barberino, percorrere la viabilità ordinaria lungo la strada provinciale SP8 “Militare Barberinese” per poi rientrare in A1 alla stazione di Calenzano.

Una volta usciti dal casello di Barberino, percorrere la viabilità ordinaria lungo la strada provinciale SP8 “Militare Barberinese” per poi rientrare in A1 alla stazione di Calenzano. Per i flussi a lungo raggio provenienti da Milano e diretti a Firenze: Si consiglia di evitare preventivamente il tratto appenninico deviando sulla A15 in direzione La Spezia, proseguire sulla A12 verso Pisa, imboccare la A11 in direzione Firenze e infine rientrare in A1.

e diretti a Si consiglia di evitare preventivamente il tratto appenninico deviando sulla A15 in direzione La Spezia, proseguire sulla A12 verso Pisa, imboccare la A11 in direzione Firenze e infine rientrare in A1. Per i flussi provenienti da Bologna e diretti a Firenze: L'itinerario consigliato prevede l'uscita anticipata alla stazione di Sasso Marconi, il transito sulla SS64 Porrettana in direzione Pistoia, l'immissione sulla A11 verso Firenze e il successivo rientro in A1.

Risolto l'evento critico nel Mugello, la seconda fase di attenzione si sposta sulla fascia notturna successiva, dove entrerà in vigore un provvedimento programmato per interventi strutturali sulla rete.

Fascia Oraria e Data : Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 1° novembre 2026.

Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 1° novembre 2026. Tratto Interessato : Chiusura del ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Firenze per i veicoli provenienti da Roma lungo la A1.

Chiusura del ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Firenze per i veicoli provenienti da Roma lungo la A1. Motivazione Tecnica : Esecuzione di necessari lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Esecuzione di necessari lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Itinerario Alternativo: Per i conducenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, l'operazione di deviazione prevede l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze nord, da cui proseguire seguendo le indicazioni stradali per Firenze Centro/Aeroporto.

Affrontare snodi nevralgici come il tratto toscano della A1 richiede non soltanto attenzione alla guida, ma anche la capacità di anticipare le criticità stradali. Che si tratti di gestire le conseguenze di un ribaltamento in galleria o di scavalcare un cantiere notturno per la manutenzione delle barriere, il fattore tempo e la conoscenza delle deviazioni ufficiali fanno la differenza.

Prima di accendere il motore per il vostro prossimo spostamento lungo la dorsale appenninica, avete già verificato gli ultimi aggiornamenti sul vostro itinerario?