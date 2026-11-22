Un uomo di 38 anni, Andrea Saviotti, originario di Arezzo e padre di un bambino di 9 anni, è morto nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2026 lungo l'autostrada A1.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3:00 in direzione nord, nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, subito dopo l'uscita della galleria San Donato.

L'automobilista si è fermato a causa di un problema a uno pneumatico e, una volta sceso dal veicolo, è stato travolto da un'altra auto in transito. I soccorsi del 118 sono stati inutili e l'uomo è deceduto sul colpo. La Polizia stradale sta indagando sull'accaduto.

Chi lo conosceva ad Arezzo lo ricorda per la passione per la sua città. Era un tifoso amaranto, uno di quelli che non manca mai. E era un quartierista di Porta Santo Spirito, legato alla Giostra del Saracino.