A Viareggio inaugura YoGold, la prima yogurteria per celiaci

Dessert a basso contenuto calorico e ricchi di proteine particolarmente adatti all'alimentazione degli sportivi

Sara e Monica due giovani imprenditrici versiliesi, credendo fortemente nella potenzialità del territorio, giovedi 15 marzo inaugureranno, nella centralissima Via Battisti a Viareggio (di fronte al cinema Centrale), la yogurteria/gelateria in franchising YoGold già attiva nelle più grandi città italiane e con prossima apertura anche a Londra.



La nuova attività, oltre allo yogurtgelato, unico nel suo genere, commercializzerà tantissimi prodotti senza glutine adatti a tutti coloro che sono affetti da celiachia, dessert a basso contenuto calorico e ricchi di proteine particolarmente adatti all’alimentazione di sportivi e soggetti in fase di crescita e una vastissima gamma di gustose leccornie.



L’iniziativa per lanciare la nuova attività commerciale, prevede a partire dalle 19.30, taglio del nastro inaugurale con brindisi e aperitivo di benvenuto per tutti i clienti e la degustazione gratuita dei prodotti. La serata è organizzata in collaborazione con Viva e tutta la città è invitata a partecipare.