A Sollicciano arrivano due lavatrici

Nella società del "tutto e subito", la dignità è un rumore di fondo, un automatismo fatto di gesti invisibili: schiacciare l’interruttore di una lavatrice, varcare la soglia di un ambulatorio, lavorare in un ambiente sicuro. Ma varcando i cancelli di un istituto penitenziario, questa "normalità" si frantuma. La reclusione, per dettato costituzionale, non dovrebbe mai coincidere con la sospensione dei diritti umani, eppure la realtà che emerge dalle recenti ispezioni alle strutture di Sollicciano e de La Dogaia a Prato racconta una storia diversa. Qui, la dignità non si misura nei trattati di filosofia del diritto, ma nella capacità di rispondere a bisogni materiali che il sistema spesso ignora. Come giornalista d'inchiesta, il quadro che emerge oggi, 1° settembre 2026, non è solo una cronaca di interventi, ma una denuncia silenziosa di quanto sia basso il punto di partenza della nostra civiltà giuridica.

Definire "rivoluzionaria" la donazione di due lavatrici è, di per sé, l'atto d'accusa più feroce che si possa muovere alla gestione carceraria. Nella sezione femminile di Sollicciano, l'igiene personale era diventata un lusso negato, finché l'appello accorato "Bisogna aver visto", lanciato il 14 luglio durante la giornata dell’Alleanza per l’articolo 27, non ha squarciato il velo dell'indifferenza.

Grazie alla spinta dell’Associazione La Società della Ragione, guidata dalla presidente Giulia Melani e dal presidente onorario Franco Corleone, e alla mediazione del Garante regionale Giuseppe Fanfani e del consigliere Lorenzo Falchi, si è dovuto ricorrere alla filantropia privata per garantire un diritto elementare. I donatori, Claudio e Francesco Eugenio Tedeschi della Dismeco srl, hanno colmato un vuoto istituzionale che gridava vendetta.

Il carcere della Dogaia a Prato è oggi una polveriera di complessità, esacerbata dal sovrappollamento derivante dalla chiusura di alcune sezioni di Sollicciano. In questo contesto di "spazi angusti" e logistica ostile, l'innovazione tecnologica non è un vezzo, ma una necessità di sopravvivenza.

L’assessora alla sanità Monia Monni e il direttore sanitario dell’Asl Toscana Centro, Lorenzo Roti, stanno scommettendo sulla telemedicina per abbattere le mura del carcere senza spostare i detenuti. L’obiettivo è integrare la sanità penitenziaria con il sistema territoriale, riducendo le traduzioni esterne che pesano sulla sicurezza e sui tempi di cura. Tuttavia, resta il paradosso: cerchiamo di portare il futuro (la telemedicina) in strutture che faticano a gestire il presente.

L'inchiesta sui dati del 2025 rivela una macchina sanitaria imponente all'interno de La Dogaia, coordinata dal direttore della sanità penitenziaria Mauro Romilio. I numeri parlano di uno sforzo titanico, ma rivelano anche una frizione logistica preoccupante:

37.000 prestazioni erogate negli ambulatori di cure primarie.

12.500 visite specialistiche interne (odontoiatria, cardiologia, dermatologia, oculistica, ecc.).

Quasi 3.000 prestazioni esterne, un dato che interroga sull'efficienza dei presidi interni nonostante le dotazioni d'avanguardia.

Oltre 200 operatori sanitari coinvolti, tra cui medici h24, infermieri e specialisti in salute mentale e dipendenze.

Nonostante un presidio medico paragonabile a un piccolo ospedale, il sistema deve comunque ricorrere a migliaia di trasferimenti esterni, segno che la burocrazia e la sicurezza spesso rallentano la cura invece di proteggerla. L'abbondanza di specialisti e macchinari è vana se la logistica detentiva rimane un collo di bottiglia che impedisce la tempestività dell'intervento.

La tutela della salute in carcere sta toccando un punto di rottura. L'assessora Monia Monni è stata brutale nella sua analisi: se da un lato una diagnosi tardiva è "una sconfitta del sistema", dall'altro la sicurezza degli operatori sanitari alla Dogaia "ad oggi purtroppo non è garantito".

Non è una questione di organico, come confermato da Lorenzo Roti, ma di spazi fisici inadeguati e pericolosi. Il responsabile del pronto soccorso di Prato, Simone Magazzini, ha confermato la durezza delle condizioni operative. La sfida non è solo "curare il detenuto", ma impedire che chi cura diventi a sua volta una vittima di un ambiente degradato. La sanità penitenziaria è un pezzo del sistema pubblico, ma finché gli spazi rimarranno angusti e insicuri, rimarrà una sanità di serie B per chi ci lavora.

Dalle lavatrici di Sollicciano alla telemedicina di Prato, emerge un sistema che cerca di riparare con la buona volontà dei singoli e l'innovazione tecnologica le falle di un impianto strutturale fatiscente. Il miglioramento della vita in carcere non è una concessione benevola, ma l'adempimento di un dovere statale. Se la sanità e il terzo settore stanno facendo la loro parte, la politica deve rispondere su spazi e sicurezza. In ultima analisi, dobbiamo chiederci: che tipo di società siamo se permettiamo che i diritti fondamentali diventino un’eccezione da negoziare tra mura insicure e spazi angusti? La risposta definisce il nostro reale grado di democrazia.