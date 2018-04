A Empoli "Leggenda", festival della lettura e dell'ascolto per bambini e ragazzi

Ultimi 2 incontri per i piccoli in biblioteca a "Nati per leggere"

FIRENZE - Per la prima volta Empoli ospita ‘Leggenda', il festival dedicato alla lettura e all'ascolto con spettacoli, laboratori, incontri con autori e mostre mostra mercato del libro che animeranno la città e in particolare le scuole. L'appuntamento è dal 25 al 27 maggio, un lungo fine settimana che arriva dieci giorni dopo la conclusione del Salone del Libro di Torino, dove anche quest'anno la Toscana sarà presente. " Viviamo in un paese in cui purtroppo si legge sempre meno. I dati Istat – sottolinea la vicepresidente ed assessora alla cultura della Toscana, Monica Barni - sono preoccupanti: è dopo l'uscita dalla scuola che la propensione alla lettura diventa sempre più modesta. Allora iniziative di diffusione e promozione della lettura, come quella di Empoli, sono le benvenute, in particolare perché ci si rivolge sia alle giovani generazioni sia alle famiglie e si coinvolge un'intera comunità, valorizzando percorsi già in atto e operatori della cultura pubblici e privati ". " La Regione – aggiunge - dedica da anni un'attenzione fortissima alle reti bibliotecarie, sostenendole e promuovendone la progettualità". "Leggenda" sarà un grande palcoscenico all'aperto itinerante che interesserà tanti spazi cittadini: dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini' al Cenacolo del Chiostro degli Agostiniani, fino alle tre tensostrutture sistemate nello stesso Chiostro, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, Palazzo delle Esposizioni con VirusLibro, il Minimal Teatro, la Sala Teatro Il Momento, e ancora il Museo del Vetro, il Parco Mariambini e le tre librerie cittadine Rinascita, Cuentame e San Paolo. Sarà una festa a misura di bambino e ragazzo, dai più piccoli agli adolescenti, veri protagonisti di queste giornate insieme alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori e agli esperti provenienti da più parti d'Italia. Tra gli autori sono attesi Nicoletta Costa, Arianna Papini, Gek Tessaro, Simone Frasca, Massimiliano Tappari, Bruno Tognolini, Giorgio Scaramuzzino, Stefano Bordiglioni, Silvia Roncaglia, Guido Sgardoli, Davide Morosinotto, Tommaso Percivale, Luigi Ballerini, Annalisa Strada, Antonio Ferrara, Marianna Cappelli, Matteo Corradini, Renzo Boldrini, Marco Rizzo, Luca Doveri, Sarah Mazzetti, Martoz, Rocco Lombardi, Marina Girardi, Andrea Marcolongo, Francesco Recami e Lorenzo Marone.

Con gli ultimi due appuntamenti di sabato 14 aprile a Reggello e Londa si conclude il programma "Nati per Leggere", promosso come ogni anno dalle biblioteche comunali e dal Centro Servizi del Sistema Documentario Integrato Mugello-Montagna Fiorentina. Gli incontri, tra letture animate, laboratori e colorate attività, sono curati dall’Associazione “Allibratori”. Ecco gli ultimi due appuntamenti nelle biblioteche comunali:

Sabato 14 aprile 10:30 Reggello Timbrattiamo le pagine!

Sabato 14 aprile ore 16:00 Londa Siamo fatti così

Nelle biblioteche comunali sono inoltre disponibili due piccole guide con i “consigli di lettura”, una dedicata ai bambini e una rivolta ai genitori: E in omaggio anche un simpatico segnalibro.