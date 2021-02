12 02 2021 giorno speciale: è palindromo

Oggi la data si può leggere senza differenza da destra o da sinistra. L'anno scorso ci fu la Candelora: 02 02 2020

Ogni tanto il calendario ci riserva uno scherzo numerico, una curiosità da sottolineare. Oggi è di scena un giorno palindromo, una data che possiamo leggere senza differenza da sinistra oppure da destra: 02 02 2021.

L'anno scorso ci fu una data di questo tipo, 02 02 2020, che tra l'altro coincideva con una festa religiosa importante, la Candelora. Il prossimo anno cadrà un altro giorno palindromo, il 22 02 2022, poi bisognerà aspettare il 2030 per averne un altro: 03 02 2030.

Il palindromo non è solo numerico, è anche alfabetico e rivela una frase che resta la stessa se letta da sinistra a destra o viceversa. A Firenze in Battistero ce n'è uno, riferito all'astronomia: en giro torte sol ciclos et rotor igne che letteralmente potrebbe essere "(io) sole con il fuoco faccio girare i cerchi in modo torto e giro anch'io".

Per la cronaca, forse la più famosa antica scritta palindroma è il "Quadrato magico", che si trova ad esempio nel Duomo di Siena: sator arepo tenet opera rotas, sul cui esatto significato non ci sono certezze.