Venerdì 12 02 2021 Santa Vittoria palindroma

Nel 2020 c'è stata la Candelora, quest'anno c'è il giorno dedicato alla santa martire in Africa, il prossimo anno ci sarà martedì 22 02 2022

Dopo la Candelora 2020, clamoroso giorno palindromo di cui si è parlato in tutto il mondo, in questo 2021 sta per tornare un altro giorno speciale dal punto di vista dei numeri: è venerdì prossimo 12 febbraio 2021: perché 12 02 2021 (al pari di 02 020 2020), si può leggere così anche guardando da destra verso sinistra.

Il 12 febbraio la Chiesa cattolica celebra Santa Vittoria, tra i martiri della strage che nel 304, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, venne fatta di un gruppo di cristiani che vivevano ad Abitene, nei paraggi dell'antica Cartagine odierna Tunisia.

Ma vediamo, per pura curiosità, l'elenco dei 24 giorni palindromi che restano in questo secolo, il XXI dell'era cristiana. L'ultimo sarà il 29 02 2092, di anno chiaramente bisestile.

12 02 2021

22 02 2022

03 02 2030

13 02 2031

23 02 2032

04 02 2040

14 02 2041

24 02 2042

05 02 2050

15 02 2051

25 02 2052

06 02 2060

16 02 2061

26 02 2062

07 02 2070

17 02 2071

27 02 2072

08 02 2080

18 02 2081

19 02 2091

28 02 2082

09 02 2090

29 02 2092