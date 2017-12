Capodanno 2018: tanti eventi in Toscana

Ultimo dell’anno a teatro, oppure in piazza per festeggiare

Il capodanno fiorentino si presenta come una grande festa diffusa in tutta la città con 5 piazze coinvolte. Eventi per tutti i gusti dalle famiglie a chi ama il jazz dalla classica al gospel. A Piazzale Michelangelo il concertone pop Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi. Presenta la serata Lorenzo Baglioni. In Piazza della Signoria alle ore 23.00 il concerto di musica classica con l’Orchestra da Camera Fiorentina sotto la direzione del maestro Giuseppe Lanzetta. In Piazza Santissima Annunziata dalle ore 22.00 il concerto di musica Gospel impreziosito dalle architetture di luce realizzate da Giancarlo Cauteruccio. In Oltrarno dalle ore 22.30 gli spettacoli musicali itineranti marching band in stile New Orleans. In Piazza Bartali dalle ore 17.30 gli spettacoli di intrattenimento circensi giocoleri, equilibristi, clown e un concerto di musica reggae. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Vediamo allora ai programmi in giro per la Toscana. Ricordando che in molti comuni si rinnova il divieto di portare con sé, accende, usare e sparare materiale pirotecnico in tutto il territorio. Si prevedono sanzioni amministrative che possono variare da 26 a 500 euro.

Sarà lo spettacolo teatrale “Il vino di San Donnino”, brillante black comedy liberamente ispirata al testo di “Arsenico e Vecchi Merletti”, nel riadattamento originale di Andrea Bruno Savelli, a salutare il vecchio anno al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). La pièce, in programma domenica 31 dicembre alle ore 21.30, e in replica domenica 1 gennaio alle 16.30, è una produzione del teatro, con Nicola Pecci, Luisa Cattaneo, Manola Nifosì, Gloria Sabatini, Ivan Periccioli, Sergio Aguirre, Alessio Grandi. Scene e costumi di Michele Ricciarini, assistenza alla regia di Vanessa Tardani. Per l’Ultimo dell’Anno, dopo lo spettacolo, seguirà brindisi di mezzanotte e festeggiamenti in piazza Dante con il dj set di Nicola Pecci. Caratterizzato da ritmi serrati e coinvolgenti, “Il Vino di San Donnino” è uno spettacolo per tutti i gusti e ricco di colpi di scena per salutare in allegria il 2017. Porta in scena, in maniera originale, le vicende di una famiglia molto particolare, che riprende la commedia scritta dallo statunitense Joseph Kesselring nel 1939, nota anche per l'adattamento cinematografico del 1944 diretto da Frank Capra con Cary Grant. Parte dell’incasso del 1 gennaio sarà devoluto alla Fratellanza Popolare San Donnino per la costruzione della nuova sede. Biglietti: 31 dicembre posto unico 40€; replica del 1 gennaio 18€ intero, ridotto 15€. Al costo del biglietto c'è da aggiungere il diritto di prevendita.

A partire dalla mezzanotte spazio alla musica, con i festeggiamenti che si sposteranno all’esterno, in piazza Dante, con l’esibizione di Nicola Pecci, che passerà dal palco del teatro a quello della piazza per accendere la festa con un dj-set dove alternerà canzoni e musica, facendo ballare tutta la piazza. Non un concerto ma una festa all’aperto. Nel caso di cattivo tempo la festa si sposterà all’interno dei locali del teatro.

Un capodanno in piazza anche a Barberino del Mugello, organizzato il Comitato commercianti “ViviBarberino” in collaborazione con la ProLoco ed il Comune. La prima, vera, festa di paese per dire addio all’anno trascorso.

L’Omnia Center di Prato è pronta ad accogliere giovani e famiglie per un ultimo dell’anno fatto di cabaret e musica. Si parte subito dopo cena, alle 22.30, con Marco Dondarini. Il comico bolognese protagonista di ZeligOne coinvolgerà il pubblico tra musica e risate a non finire. Dalle 24, tutti in pista. Si festeggia l’arrivo del nuovo anno con il Dj Set e musica fino a tarda notte. Gli eventi si susseguiranno all’interno di Omnia Center in via delle Pleiadi, nella piazza centrale, ed è tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Per accompagnare i presenti verso il nuovo anno, Omnia Center ha pensato proprio a tutto! Oltre alle iniziative in programma, gli ospiti potranno usufruire dei vari servizi e cenare in uno dei ristoranti presenti in Galleria, scegliendo tra locali tipici, fast food o specialità orientali: menù di pesce, carne alla griglia, pizza, hamburger, sushi, lo spazio ristorazione offre una varietà di scelta per tutti i gusti. In attesa del Grande Cabaret di Marco Dondarini e del Dj Set di mezzanotte sarà possibile guardare un film nelle 14 sale del multiplex, divertirsi al bowling o pattinare sul ghiaccio e, per i più piccoli, gonfiabili e attrazioni a loro dedicati sino a tarda sera.

Viareggio attende il nuovo anno sotto le stelle e in riva al mare: dalle 23 fino a notte inoltrata, sarà Festa in piazza Mazzini grazie alle perfomance di Ale Lippi, direttamente da Radio Dj e Lorenzo Lippi Dj. Presenta la serata Daniele Maffei. Un evento organizzato dal Comune di Viareggio, grazie al supporto logistico della Fondazione Carnevale e al contributo di Pirani Group, e delle attività del Parco Commerciale Burlamacca (Conad, Euronics, Mc Donald's).

L’accademia degli Arrischianti di Sarteano prosegue la stagione teatrale con uno degli spettacoli di punta, quello di Capodanno. Per l’occasione il regista Gabriele Valentini ha scelto la commedia Harvey, opera in tre atti del 1944 che regalato il premio Pulitzer per il teatro alla sua autrice, Mary Chase, nel 1945. Nel 1950 il testo fu adattato per il grande schermo, con James Stewart e Josephine Hull, entrambi vincitori dell’Oscar. Si preannuncia uno spettacolo di grande fascino, subito dopo il successo di Quin, andato in scena ai primi di dicembre. La commedia sarà la protagonista dell'ultima notte dell'anno, proseguendo la tradizione Arrischianti: alle 22 spettacolo, a mezzanotte brindisi, e poi buffet per salutare il nuovo anno. Una tradizione vincente, dato che i biglietti per partecipare finiscono in pochissimi giorni! Ma non c'è da preoccuparsi, ci sono altre due occasioni per vedere lo spettacolo: Harvey esordirà il 29 dicembre, per proseguire anche il 30 dicembre, sempre alle ore 21.30. Harvey è con Calogero Dimino, Maria Pina Ruiu, Giulia Rossi, Tommaso Ghezzi, Stefano Bernardini, Flavia Del Buono, Guido Dispenza, Martina Belvisi, Daniele Cesaretti, Francesca Fenati, Giordano Tiberi. scenografo collaboratore Simone Ragonesi, costumi Vittoria Bianchini e Angela Dispenza, luci Laura Fatini, assistente alla regia Ludovico Cosner. Ingresso: 29 e 30 dicembre 10 euro (soci 8 euro); lo spettacolo e il buffet del 31 dicembre è a ingresso unico, a 35 euro. Per informazioni e prenotazioni: 3935225730,prenotazioni@arrischianti.it.