Xavier Rudd all’Estate Fiesolana

Venerdì 26 luglio il cantautore australiano in concerto al Teatro Romano. Visita gratuita al Museo Archeologico

Dopo i sold out italiani degli scorsi anni, Xavier Rudd è pronto a riportare nel nostro Paese un po’ della sua Australia.

Folk, blues, reggae… Passione per il surf, ambiente e rispetto delle proprie origini. Dopo il successo dello scorso ottobre, torna in Italia il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. Venerdì 26 luglio sarà in concerto al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) nell’ambito dell’Estate Fiesolana.

L’ultimo album dell’artista, “Storm Boy”, racchiude tutto il vissuto di Xavier, come una cartolina musicale della sua vita. Il disco celebra la forza e la potenza dell’uomo nel momento in cui si legano con la natura. Xavier Rudd, a proposito di questo, ha affermato: “Scrivere di musica e vivere la mia vita sono la stessa cosa! Canto delle cose che accadono intorno a me”. Nei testi delle sue canzoni si legge la passione del musicista nei confronti della cultura aborigena australiana, a cui Xavier non ha mai rinunciato. Nelle esibizioni dal vivo l’artista mette in scena le atmosfere della sua terra d’origine in uno spettacolo che ha incantato e che incanta ancora oggi.



Ad aprire il concerto sarà il connazionale Tay Oskee a pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo “Black Smoke”: un richiamo seducente fatto di melodie che creano profonde connessioni con la natura e ritmi tropicali, regalati da strumenti come il banjo e l’armonica a bocca. L’ingrediente segreto di Tay Oskee è la semplicità, nient’altro rende un brano più affascinante.



BUS E NAVETTA - Per raggiungere il Teatro Romano di Fiesole è attiva la linea 7 di Ataf. Al termine dello spettacolo, dalle ore 23 alle 23,30, grazie al sostegno di Dorin – azienda leader nella produzione di compressori per refrigerazione e condizionamento – sarà in funzione un servizio di bus navetta da piazza Mino (Fiesole) a piazza della Stazione (Firenze).



APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FIESOLE - Gli spettatori potranno visitare gratuitamente, dalle 20 alle 21,30, il Museo Civico Archeologico di Fiesole che conserva materiali delle culture villanoviane, etrusche, romane e longobarde.



ESTATE FIESOLANA 2019 – Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2019 vede protagonisti, tra gli altri, Massimo Ranieri, Cristiano De André, Ginevra Di Marco e Cristina Donà, America, Levante, Joe Jackson, Ludovico Einaudi, Xavier Rudd… Programma completo estatefiesolana it.



Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 40,20 euro

Secondo settore 25,30 euro



Prevendite

Box Office Toscana e online su TicketOne e Vivaticket

Teatro Romano (tel. 055.5961293)



Info spettacolo

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 - 02 36751937 - bitconcerti it - estatefiesolana it



Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.



Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.