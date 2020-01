Weekend al Museo del Tessuto con i costumi di Pinocchio

A Prato, sabato, anche un incontro che valorizza un'importante donazione

Si fa fatica a tenere a mente che quelli in mostra non sono abiti antichi, ma costumi di un film contemporaneo, tale è la qualità realizzativa degli abiti di scena del film Pinocchio di Matteo Garrone, creati dal costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini. E' giustificato dunque il successo dell'esposizione temporanea in corso al Museo del Tessuto. I cittandini pratesi e i turisti stanno dimostrando interesse per la scelta del Museo di esporre le 32 straordinarie opere sartoriali indossate dai principali personaggi del film, in contemporanea con la sua programmazione nelle sale cinematografiche..

"Durante le feste natalizie abbiamo fatto il pieno di visitatori ed il flusso consistente continua nei fine settimana, con presenze significative anche da fuori città" - dichiara il Direttore del Museo Filippo Guarini.

La mostra rimarrà nelle sale del Museo fino al 22 marzo e con l'occasione il Museo ha ampliato il suo consueto orario di apertura aprendo anche la domenica mattina; questo dunque l'orario della mostra: ma-gio 10-15; ve-sa 10-19; dom 10-19; lune chiuso. isite guidate per i soci coop. Dal prossimo fine settimana prendono inoltre avvio le visite guidate alla mostra riservate ai soci coop al solo costo del biglietto di ingresso ridotto in mostra (8 Euro). Prima data prevista per il giorno domenica 19 alle ore 16.30, mentre gli appuntamenti successivi si terranno nei giorni sabato 25 gennaio; sabato 1 febbraio, domenica 16 febbraio, sabato 29 febbraio sempre alle 16.30; domenica 8 marzo, alle 16.30 e ore 17.30, sabato 14 marzo ore 16.30, domenica 22 marzo ore 16.30 e 17.30. Prenotazione obbligatoria al numero 0574 611503.

Incontro

Sabato 18 gennaio dalle ore 15.30 si terrà inoltre al Museo un incontro che valorizza un'importante donazione pervenuta al Museo del Tessuto nel 2019 e consistente in 122 libri e pubblicazioni appartenuti a Flavio Orlando, ricercatore e storico del costume appassionato, docente universitario e critico d'arte precocemente scomparso a soli 38 anni nel 2001. Nell'ambito dell'insegnamento di Storia della Miniatura e delle Arti minori presso l'Università di Firenze, Flavio Orlando fu tra i primi a dedicarsi allo studio della storia del costume e della moda, con una tesi sull'abito maschile alla corte di Cosimo III de' Medici (1670-1723), specializzandosi poi presso l'Università degli Studi di Siena con un lavoro sulla "Storia del vestire nel Settecento Toscano al tempo dei Lorena". Interverranno la conservatrice del Museo del Tessuto Daniela Degl'Innocenti e la docente di Storia della Miniatura e delle Arti Minori presso l'Università di Firenze Dora Liscia Bemporad, oltre a studiosi di diverse discipline che hanno conosciuto e collaborato con Flavio Orlando. L'iniziativa prevede l'esposizione di una selezione di abiti, figurini e volumi donati, intermezzi musicali e un piccolo buffet.