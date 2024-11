Volley Donne: grande sfida tra Scandicci e Bergamo

Ph Anatrini

Archiviata la prima vittoria stagionale in Champions League è già tempo di focalizzarsi sul Campionato di Serie A1, che per la settima giornata del girone di andata vedrà la squadra di coach Gaspari contrapposta al Volley Bergamo 1991.

L’appuntamento di oggi rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra le due formazioni, entrambe a quota 12 punti dopo le prime sei giornate. La Savino Del Bene Volley è chiamata quindi a riprendere il proprio cammino anche in campionato dopo lo stop contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano per cercare di mantenersi nelle zone alte della classifica.

L'incontro è programmato per oggi domenica 10 novembre alle ore 16:30 a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTI

Una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley ha militato nel Volley Bergamo 1991, si tratta di Giulia Gennari, palleggiatrice classe ‘96, aggregata al club bergamasco per il biennio 2022-2024 e di cui è stata capitana nell’ultima stagione.

Nel Volley Bergamo 1991, sono invece due gli ex dell’incontro: Martina Armini, libero classe ‘02, nell’ultima stagione nelle fila della squadra toscana con cui ha raggiunto la storica finale scudetto; Carlo Parisi, tecnico classe ‘60, al timone della Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019.

Quello di oggi sarà il decimo scontro ufficiale tra le due formazioni, con il club di patron Nocentini capace di aggiudicarsi otto delle nove sfide disputate.

L’unica sconfitta per la Savino Del Bene Volley risale ai Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023, quando la squadra guidata da coach Barbolini venne sconfitta al tie-break ed estromessa dalla Final Four di Bologna.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Domenica incontriamo sicuramente una delle sorprese di inizio campionato: Bergamo ha dimostrato di essere una squadra concreta con ottime soluzioni d’attacco e ha messo in difficoltà molte squadre, aldilà del passo falso per l’accesso ai Playoff con Talmassons. Noi dobbiamo alzare il nostro livello di concentrazione, aumentare i giri sulla fase di ricezione-attacco e consolidare la fase di muro e difesa perché hanno giocatori molto fisici come Montalvo ma anche molto tecnici come Mlejnkova e Piani. Ci troviamo un avversario che verrà a giocarsi una partita a viso aperto; dal canto nostro dovremmo provare a dare continuità anche in campionato. Sarà uno scontro complesso, dobbiamo entrare in campo con l’idea ovviamente di fare punti ma anche di migliorare il nostro gioco.”

LE AVVERSARIE

Inizio di stagione esaltante per il Volley Bergamo 1991, momentaneamente al quinto posto della classifica generale, a +1 dalla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, prima inseguitrice. Il percorso in campionato delle orobiche è stato scandito da quattro vittorie, di cui tre in trasferta, e due sconfitte, rimediate contro le campionesse d’Italia di Conegliano e la neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg.

Dopo essersi salvata in volata all’ultima giornata nella scorsa stagione grazie al punto conquistato contro la Savino Del Bene Volley, la dirigenza bergamasca ha optato per una completa rivoluzione dello staff tecnico. La nuova squadra è stata infatti affidata a Carlo Parisi, allenatore con esperienza internazionale e nell’ultima annata sportiva al Bisonte Firenze, coadiuvato dal suo secondo Marcello Cervellin.

Per quanto riguarda il roster, completamente rinnovato, si segnalano gli arrivi della campionessa d’Italia ed Europa Vittoria Piani, della capitana della nazionale della Repubblica Ceca Michaela Mlejnkova, oltre all’azzurrina vicecampionessa europea U20 Linda Manfredini.

Esordienti poi nel campionato italiano sono anche la palleggiatrice statunitense Ashley Evans e la centrale della nazionale tedesca Monique Strubbe.Per la partita di domenica il Volley Bergamo 1991 dovrebbe scendere in campo con Evans in diagonale con Piani, le due bande Mlejnkova e Montalvo con al centro il duo Strubbe-Manfredini. Il libero è Armini.

IN TV

La partita tra la Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo 1991 sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme di Dazn e Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.