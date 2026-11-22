Diciamoci la verità: quante volte vi siete ritrovati all'ultimo minuto con in mano un costume sintetico usa-e-getta, catapultati nella solita festa affollata e fotocopiata, a chiedervi se Halloween debba davvero ridursi a tutto questo? Se anche voi avvertite quella sottile noia da "cliché da brivido" e avete voglia di vivere il ponte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026 in modo più autentico, creativo e viscerale, abbiamo una splendida notizia per voi.

Firenze e i suoi dintorni stanno riscoprendo l'anima più pura di questa ricorrenza, trasformandola in una celebrazione di comunità, sostenibilità e grande spettacolo culinario e teatrale. Dalle ex strutture industriali riqualificate come Manifattura Tabacchi alle botteghe vive del Rione del Pignone, fino ai piccoli gioielli teatrali incastonati nelle colline del Chianti a Marcialla, ecco la nostra guida definitiva per un weekend fuori dagli schemi. Preparate le agende: quest'anno Halloween cambia completamente pelle.

Cosa c'è di più sovversivo, nell'era del fast fashion spinto, del presentarsi la notte di Halloween indossando un maglione rattoppato a regola d'arte anziché il solito travestimento in poliestere destinato al cestino della spazzatura il giorno dopo? All'interno dell'Edificio B6 di Manifattura Tabacchi, il concetto di "paura" viene ribaltato in chiave green grazie a due brand pionieri della moda consapevole: Rifò ed Ecoalf.

Qui la notte delle streghe diventa il pretesto perfetto per imparare l'arte nobile del recupero. Rifò organizza un workshop pratico di rammendo invisibile guidato dalle mani sapienti dell'esperta rammendatrice Anna. Che decidiate di allenarvi sui campioni messi a disposizione dal brand o di portare da casa proprio quel vostro maglione del cuore a cui volete salvare la vita, imparerete a trasformare i famigerati "buchi da brivido" in dettagli di stile unici. L'attività si sviluppa su quattro fasce orarie e regala a tutti i partecipanti uno sconto del 20% da spendere in boutique. Negli stessi spazi, Ecoalf rilancia con i suoi laboratori di rammendo creativo, perfetti per personalizzare i capi e dar loro un'identità tutta nuova.

L'ironia è semplicemente geniale: riparare ciò che si è spezzato, prendersi cura della materia invece di consumarla, trasforma un momento di mero intrattenimento in un vero e proprio atto di resistenza stilistica e partecipativa. Nota pop-up per i lettori: i posti per entrambi i workshop sono limitati, quindi assicuratevi di riservare subito il vostro spot tramite registrazione online su Eventbrite!

Chi l'ha detto che Halloween si viva solo al buio, chiusi dentro un club saturo di fumo artificiale? Sabato 31 ottobre la sveglia suona presto, ma per una ragione davvero speciale. Trek Bikes vi aspetta dalle ore 9:00 davanti al proprio store in Manifattura Tabacchi per scaldare i muscoli prima della grande festa con una dinamica Social Ride in partenza alle 9:30.

L'idea è tanto semplice quanto vincente: pedalare insieme senza l'assillo del cronometro, attraversando le strade e i colori dorati dell'autunno fiorentino. Non occorre essere ciclisti da maglia rosa o atleti allenati; basta avere una bicicletta, la voglia di sentire l'aria fresca sulla faccia e il desiderio di inaugurare il weekend con un'energia del tutto nuova.

Il corto circuito concettuale è delizioso: sostituire l'immaginario della notte cupa e dell'attesa sonnolenta con la vitalità del movimento all'aria aperta. È il modo più fresco e rigenerante per riappropriarsi dello spazio urbano prima che le ombre della sera prendano il sopravvento.

Domenica 1° novembre la nostra esplorazione ci porta fuori porta, verso le colline del Chianti. Alle ore 17:00, il delizioso Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (nel comune di Barberino Tavarnelle) apre il sipario su un evento speciale che farà battere forte il cuore di grandi e piccini: Transylvania Circus, uno spettacolo visionario ideato e interpretato dal maestro del teatro di figura Italo Pecoretti (Teatro delle dodici lune).

Dimenticate i classici film horror: sul palco prende vita una carovana di creature straordinarie e malinconiche. Incontrerete uomini drago capaci di sputare fuoco, fantasmi acrobati che sfidano la gravità, un licantropo poeta in equilibrio sulla luna e l'irresistibile donna vampiro, regina incontrastata del trasformismo. Ma la vera magia risiede nell'anima profonda del copione:

"Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un cuore... Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro?"

In questo tempio di cultura di provincia, la paura viene dolcemente disarmata e sublimata in pura poesia visuale. Pecoretti dimostra che persino i mostri più spaventosi nascondono una fame insaziabile di tenerezza, insegnandoci che il palpito del cuore non è un richiamo per il terrore, ma il ponte definitivo per connetterci agli altri.

Info utili per i cacciatori di chicche culturali: I biglietti hanno un prezzo popolarissimo che oscilla tra i 4 e i 12 euro. Potete acquistarli in prevendita presso il Bazar Norma a Marcialla (tel. 055 8074027) oppure direttamente alla cassa del teatro il giorno dello spettacolo (tel. 055 8074348). Consultate anche il sito www.teatromargherita.org per i dettagli.

Se volete respirare l'atmosfera autentica della Firenze popolare, la vostra destinazione di sabato 31 ottobre è senza dubbio il Rione del Pignone. Qui il Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori, sostenuto da Confesercenti e dal Comune di Firenze, ha messo in piedi "Il Circo dei Mostri", una festa rionale pensata per riportare le famiglie e la vita di comunità al centro della scena.

Si parte al mattino, dalle 10:00 alle 12:30, negli spazi trasversali del Mercato Contadino di Porta San Frediano (in Via Pisana 15r), dove i bambini potranno mettere le mani in pasta — o meglio, nella polpa — con il laboratorio di intaglio "I mille volti della zucca" (attenzione: la partecipazione è gratuita ma richiede la prenotazione telefonica obbligatoria al numero 353/4249351). Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00, l'energia esplode in Piazza Pier Vettori tra artisti di strada, animazione, spettacoli circensi e una maxi distribuzione di merende e caramelle per i più piccoli.

Ed è proprio qui il punto cruciale: contro la massificazione spersonalizzante dei centri commerciali di periferia o dei format americanizzati imposti dall'alto, riscoprire i mercati contadini, le botteghe sotto casa e le piazze storiche significa restituire a Halloween il suo ruolo primario: essere una scusa imperdibile per stare insieme, fare quartiere e sostenere il tessuto economico locale.

Per chi non vuole rinunciare all'allure contemporanea, al buon cibo e alla musica fino a tarda notte, la bussola punta dritta verso la Factory di Manifattura Tabacchi. L'ex complesso industriale si trasforma per l'intero weekend in una macchina esperienziale a 360 gradi dove shopping etico, cura del dettaglio, gastronomia d'eccellenza e clubbing convivono perfettamente.

Il pomeriggio di sabato parte all'insegna del divertimento per i più piccoli con un divertente percorso "dolcetto o scherzetto?" che snoda i suoi punti golosi tra boutique come Ecoalf, Rifò e Cuchiss Lab (quest'ultimo con una produzione speciale di biscotti e baked goods a tema horror davvero imperdibili). Se volete dare un tocco di luce al vostro outfit per la serata, l'atelier Fàbera Jewelry (Edificio B4) offre dalle 15:30 alle 18:30 un servizio esclusivo e gratuito di controllo, pulizia e lucidatura per un vostro gioiello in oro (assicuratevi il vostro turno prenotando tramite il link Calendly dell'atelier). Per gli amanti dello shopping, Paragon applica uno sconto extra del 20% su una selezione di calzature e capi firmati Colors of California.

Quando scende la notte, la Factory accende i motori del divertimento serale. Dalle 19:00 Bulli&Balene lancia il suo Monster Mash Party scatenando in piazza i DJ set coordinati da Aladino, Black Albino e FFWD. Dalle 20:00, Vivido risponde con la sua spettacolare Cena Incanto - Halloween Circus: una cena a menu fisso costellata di grande musica italiana e internazionale, le selezioni di DJ Alex Effe, l'entertainment trascinante di Gaty e, a seguire, la maratona musicale di Marco Bertani fino a notte fonda.

E domenica 1° novembre? Niente mal di testa da dopo-festa: ci si ritrova dalle 12:00 alle 15:00 da Po'stò per l' Halloween Brunch, con formule gourmet pensate per i grandi e momenti d'intrattenimento dedicati ai bambini. È il perfetto esempio di come la rigenerazione urbana intelligente sappia trasformare un'architettura storica in un polo vivace capace di accompagnarci con stile dalla mattina alla notte.

Guardando la mappa di questo intenso fine settimana fiorentino tra il Pignone, la Factory e i teatri del Chianti, appare chiaro che un altro Halloween non solo è possibile, ma è già qui. Sostenibilità ambientale, valorizzazione della memoria artigiana, recupero degli spazi urbani, riscoperta della vita di rione e poesia teatrale sono gli ingredienti di una ricetta che restituisce senso e valore al nostro tempo libero.