Anche la campagna non resiste al fascino terrificante di Halloween. In Toscana si moltiplicano le aziende agricole che allestiscono nei propri campi, giardini e aie dei veri e propri villaggi tematici dedicati alla tradizionale festa americana. Teschi, fantasmi, zombie, bare e spaventapasseri fanno pendant con balle di fieno, zucche e attrezzi agricoli trasformando le fattorie in un set da brividi.

E’ il fenomeno dello zuccaturismo, una nuova espressione della multifunzionalità agricola sempre più importante per avvicinare le famiglie urbane alla vita rurale e integrare il reddito degli agricoltori, in una fase di grande fragilità per il settore. Ad evidenziarlo è Coldiretti Toscana in vista dello Zucca Day, la giornata evento nei mercati contadini di Campagna Amica di tutta la regione tra esposizioni di zucche, shoowcooking, laboratori e degustazioni.

Da “Casa Boscaglia” a Follonica (GR) alla PB Flor di Alteta, al confine tra Massa e Carrara (MS) passando per Massarosa, in Versilia (LU), con il parco tematico “Le Zucche di Halloween” dell’azienda Mimosa, solo per citarne alcune, sono in rapida crescita le aziende agricole che, per alcuni fine settimana o per un periodo più lungo, aprono le porte a famiglie e curiosi proponendo tante attività a tema. Si può scegliere la zucca, piccola, media o grande, da disegnare e poi intagliare con la supervisione di un adulto – oppure partecipare a laboratori creativi e attività manuali. Il tutto da abbinare a visite aziendali, merende e degustazioni dei prodotti autunnali. La scampagnata è inoltre per le famiglie una ghiotta occasione per fare scorta di prodotti buoni, sani e a km zero direttamente nei punti di vendita aziendali.

Dalla campagna alle città. La festa di Halloween coinvolgerà questo fine settimana i mercati contadini di Campagna Amica. Tanti gli appuntamenti programmati soprattutto per la mattina di sabato 31 ottobre (dalle 8 alle 14). Quelli da non perdere sono in agenda a Firenze, presso il mercato coperto di Porta San Frediano (via Pisana 15R) dove sarà anche disponibile un menu dedicato cucinato dai cuochi contadini, Arezzo al mercato coperto di via del Mincio 3 e Pistoia (via dell’Annona, 2).

Anche gli agriturismi sono pronti a fare festa. La zucca è il piatto forte autunnale proposto dagli agriturismi di Campagna Amica che negli ultimi anni hanno abbinato alla proposta enogastronomica quella di vere e proprie esperienze. Dalla classica vellutata ai tortelli ripieni con pecorino, la zucca – insieme a castagne e funghi – è protagonista nei menu delle cucine contadine dando un impulso notevole alla destagionalizzazione del settore e alla resilienza delle comunità rurali con sagre ed eventi enogastronomici.