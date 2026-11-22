Si è spenta nella notte nella sua casa di Montespertoli Silvana Bini, per tutti Nonna Silvi, aveva 85 anni.

Nata il 26 marzo 1941, ultima di otto figli in una famiglia contadina, Nonna Silvi non era nata per fare l'influencer. Eppure, da quando nell'ottobre 2022 il nipote Gabriele Martini ha iniziato a riprenderla mentre cucinava le sue pietanze, è diventata la nonna più seguita d'Italia: circa 8 milioni di follower tra TikTok, Instagram e Facebook.

Dalla cucina di casa ai palazzi realiUna storia impossibile, tutta toscana. Con le sue mani infarinate e le sue frasi diventate tormentone - "Guardate che vi fa Madamadorè" - ha portato la ribollita, le melanzane, il ragù della domenica nelle case di milioni di giovani che non avevano mai preso in mano una padella.Dalle cucine di Montespertoli ai forni di Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino che gestiva con la famiglia, fino a Bruxelles, al Parlamento Europeo, dove poche settimane fa era andata a difendere i produttori di pecorino toscano. Fino al Qatar, a cucinare per la famiglia reale.

Nel 2025 TikTok l'aveva eletta Creator dell'Anno. Forbes l'aveva premiata tra le 100 eccellenze italiane.

Non un personaggio, una nonna veraDietro ogni video, mai sola. Con lei sempre il nipote Gabriele, che l'ha scoperta e protetta. Niente filtri, niente copioni. Solo farina sulle dita, la padella che frigge e quella risata un po' burbera.Oggi Montespertoli è più silenziosa. Ma nelle cucine di tutta Italia, stasera, qualcuno friggerà le melanzane come le faceva lei.

AGGIORNAMENTO - La famiglia ha informato che Nonna Silvi è morta per una malattia fulminante. I funerali si svolgeranno lunedì 2 novembre pomeriggio, ore 15, a Montespertoli nella chiesa di Sant'Andrea.

LE PAROLE DI GIANI - *Addio a Nonna Silvi, una toscana straordinaria che ha conquistato il cuore di milioni di persone.

Con il suo sorriso, la sua simpatia e le sue ricette della tradizione, Silvana Bini ha portato nelle case di tutti noi il calore e la genuinità della cucina toscana.Da Montespertoli è riuscita a farsi conoscere e amare in tutto il mondo, senza mai perdere la sua spontaneità e quel carattere schietto che la rendeva così speciale.Ci mancheranno le sue ricette, le sue battute e la sua allegria.Un abbraccio affettuoso alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Ciao Nonna Silvi! ❤️". Così Eugenio Giani presidente della Regione Toscana.