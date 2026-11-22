L'atmosfera di Halloween è pronta a conquistare Firenze e i suoi dintorni con un ricco carnet di appuntamenti pensati per trascorrere giornate di puro divertimento tra magia, spettacoli e giochi. Che siate alla ricerca di un pomeriggio di animazione a ingresso libero nelle piazze cittadine o di un'avventura a tutto tondo immersi nel verde di un parco tematico, il territorio fiorentino offre opzioni perfette per famiglie, bambini e adulti di ogni età.

Nel cuore del quartiere di Novoli, la piazza di San Donato Plaza si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per l'intero pomeriggio di sabato 31 ottobre. A partire dalle ore 16.00, prenderà il via una grande festa completamente gratuita, promossa ed animata con la solita carica di energia dalle associazioni Limpar e Vip.

Ecco il fitto programma di appuntamenti da segnare in agenda per il pomeriggio di San Donato:

Ore 16.00: Si parte subito con la suggestiva performance di teatro-danza custodita all'interno della bolla magica della "Strega Danzante". A seguire, spazio all'irresistibile novità del TikTok Teatro: un format veloce e travolgente di storie del terrore condensate in soli tre minuti, capaci di conquistare i più piccoli e concluse da un finale... a dolcetto assicurato!

Si parte subito con la suggestiva performance di teatro-danza custodita all'interno della bolla magica della "Strega Danzante". A seguire, spazio all'irresistibile novità del TikTok Teatro: un format veloce e travolgente di storie del terrore condensate in soli tre minuti, capaci di conquistare i più piccoli e concluse da un finale... a dolcetto assicurato! Ore 18.00 e ore 19.30: La musica dal vivo prende il sopravvento sul palco principale con una doppia replica serale di performance interamente dedicate al tema di Halloween.

La musica dal vivo prende il sopravvento sul palco principale con una doppia replica serale di performance interamente dedicate al tema di Halloween. Attività continue per bambini: Per tutta la durata dell'evento, la piazza si popolerà di postazioni e animazioni per i più piccoli con baby dance, laboratori creativi a tema, truccabimbi professionale, sculture di palloncini, divertenti giochi con il paracadute e la magia delle bolle di sapone giganti.

Approfondimenti Lo zuccaturismo e il fascino terrificante di Halloween

Per chi desidera concedersi una gita fuori porta a due passi da Firenze, lo storico Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio apre le porte per il gran finale de "Il Regno delle Zucche e della Paglia". Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre si celebra infatti il conclusivo fine settimana di questo apprezzatissimo parco tematico, che chiude in bellezza una fortunata terza edizione durata ben sei settimane e capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta la regione. Ad attendere grandi e piccini ci saranno regali speciali, a partire dalle caramelle distribuite a tutti i bambini, tanta musica a tema e un'atmosfera unica immersa tra sculture monumentali e distese di zucche di ogni forma e colore.

Orari di apertura

Laboratori e Spettacoli: Operativi dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Operativi dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Area Food, Luna Park e Sculture: Accessibili e aperti fino alle ore 20.00.

Attrazioni e Attività

Durante questo ultimo weekend di festa, l'intrattenimento sarà no-stop e distribuito su diverse aree tematiche:

Spettacoli: Rappresentazioni originali del Teatro sulle rotoballe. Performance di intrepidi artisti circensi, show di magia e incantevoli bolle di sapone giganti. Balli di gruppo e animazioni a tema pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Laboratori e Giochi: L'esplorazione del Labirinto delle Farfalle e un'avvincente caccia al tesoro all'aperto. Corner dedicati ai giochi tradizionali in legno di una volta. Laboratori didattici interattivi e percorsi tematici dedicati all'apicoltura. Set fotografici unici tra maxi sculture in balle di paglia e migliaia di zucche variopinte.

Ristoro e Divertimento: Luna Park attrezzato con divertenti giostre e gonfiabili. Un'ampia e accogliente area Street Food al coperto, perfetta per un pranzo o una merenda al riparo, con tante prelibatezze e specialità toscane per tutti i gusti.



Informazioni Pratiche e Biglietti

I biglietti di ingresso possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del parco oppure saltando la fila tramite la prevendita online su TicketOne.

Agevolazioni: Per le famiglie sono disponibili i Family Ticket a tariffa agevolata.

Per le famiglie sono disponibili i Family Ticket a tariffa agevolata. Inclusioni: Il biglietto dedicato ai bambini comprende sempre una corsa gratuita sulle giostre del Luna Park.

Il biglietto dedicato ai bambini comprende sempre una corsa gratuita sulle giostre del Luna Park. Contatti e Dettagli: Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.ilregnodellezucche.it o inviare un messaggio dedicato via WhatsApp al numero 331/4417741.

Guida Rapida agli Eventi

Per aiutarvi a confrontare al meglio le proposte sul territorio e pianificare la vostra uscita di Halloween, ecco una pratica tabella riassuntiva con tutti i dettagli logistici:

Evento e Location Date e Orari Attività Principali Ingresso / Biglietti Festa di Halloween San Donato Plaza (Novoli, Firenze) Sabato 31 ottobre Dalle ore 16.00 Performance "Strega Danzante", TikTok Teatro (storie da 3 min), spettacoli musicali sul palco, baby dance, truccabimbi, laboratori e bolle giganti. Gratuito Il Regno delle Zucche e della Paglia Villa Montalvo (Campi Bisenzio) Sabato 31 ottobre e Domenica 1° novembre - Laboratori e spettacoli: 10.00 - 18.00 - Food, Luna Park e Sculture: fino alle 20.00 Teatro sulle rotoballe, artisti circensi, magie, Labirinto delle Farfalle, caccia al tesoro, laboratori di apicoltura, caramelle per i bambini, Luna Park e Street Food al coperto. A pagamento Biglietti in loco o su TicketOne. Disponibili Family Ticket; 1 corsa Luna Park inclusa nel biglietto bimbi.

Sia che la vostra scelta ricada sull'animazione festosa e gratuita tra le piazze di Firenze o su un'immersione totale nei colori autunnali e nel divertimento di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, il territorio fiorentino si conferma pronto a regalare un Halloween indimenticabile.