L'atmosfera di Halloween è pronta a conquistare Firenze e i suoi dintorni con un ricco carnet di appuntamenti pensati per trascorrere giornate di puro divertimento tra magia, spettacoli e giochi. Che siate alla ricerca di un pomeriggio di animazione a ingresso libero nelle piazze cittadine o di un'avventura a tutto tondo immersi nel verde di un parco tematico, il territorio fiorentino offre opzioni perfette per famiglie, bambini e adulti di ogni età.
Nel cuore del quartiere di Novoli, la piazza di San Donato Plaza si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per l'intero pomeriggio di sabato 31 ottobre. A partire dalle ore 16.00, prenderà il via una grande festa completamente gratuita, promossa ed animata con la solita carica di energia dalle associazioni Limpar e Vip.
Ecco il fitto programma di appuntamenti da segnare in agenda per il pomeriggio di San Donato:
- Ore 16.00: Si parte subito con la suggestiva performance di teatro-danza custodita all'interno della bolla magica della "Strega Danzante". A seguire, spazio all'irresistibile novità del TikTok Teatro: un format veloce e travolgente di storie del terrore condensate in soli tre minuti, capaci di conquistare i più piccoli e concluse da un finale... a dolcetto assicurato!
- Ore 18.00 e ore 19.30: La musica dal vivo prende il sopravvento sul palco principale con una doppia replica serale di performance interamente dedicate al tema di Halloween.
- Attività continue per bambini: Per tutta la durata dell'evento, la piazza si popolerà di postazioni e animazioni per i più piccoli con baby dance, laboratori creativi a tema, truccabimbi professionale, sculture di palloncini, divertenti giochi con il paracadute e la magia delle bolle di sapone giganti.
Approfondimenti
Per chi desidera concedersi una gita fuori porta a due passi da Firenze, lo storico Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio apre le porte per il gran finale de "Il Regno delle Zucche e della Paglia". Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre si celebra infatti il conclusivo fine settimana di questo apprezzatissimo parco tematico, che chiude in bellezza una fortunata terza edizione durata ben sei settimane e capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta la regione. Ad attendere grandi e piccini ci saranno regali speciali, a partire dalle caramelle distribuite a tutti i bambini, tanta musica a tema e un'atmosfera unica immersa tra sculture monumentali e distese di zucche di ogni forma e colore.
Orari di apertura
- Laboratori e Spettacoli: Operativi dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
- Area Food, Luna Park e Sculture: Accessibili e aperti fino alle ore 20.00.
Attrazioni e Attività
Durante questo ultimo weekend di festa, l'intrattenimento sarà no-stop e distribuito su diverse aree tematiche:
- Spettacoli:
- Rappresentazioni originali del Teatro sulle rotoballe.
- Performance di intrepidi artisti circensi, show di magia e incantevoli bolle di sapone giganti.
- Balli di gruppo e animazioni a tema pensate per coinvolgere tutta la famiglia.
- Laboratori e Giochi:
- L'esplorazione del Labirinto delle Farfalle e un'avvincente caccia al tesoro all'aperto.
- Corner dedicati ai giochi tradizionali in legno di una volta.
- Laboratori didattici interattivi e percorsi tematici dedicati all'apicoltura.
- Set fotografici unici tra maxi sculture in balle di paglia e migliaia di zucche variopinte.
- Ristoro e Divertimento:
- Luna Park attrezzato con divertenti giostre e gonfiabili.
- Un'ampia e accogliente area Street Food al coperto, perfetta per un pranzo o una merenda al riparo, con tante prelibatezze e specialità toscane per tutti i gusti.
Informazioni Pratiche e Biglietti
I biglietti di ingresso possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del parco oppure saltando la fila tramite la prevendita online su TicketOne.
- Agevolazioni: Per le famiglie sono disponibili i Family Ticket a tariffa agevolata.
- Inclusioni: Il biglietto dedicato ai bambini comprende sempre una corsa gratuita sulle giostre del Luna Park.
- Contatti e Dettagli: Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.ilregnodellezucche.it o inviare un messaggio dedicato via WhatsApp al numero 331/4417741.
Guida Rapida agli Eventi
Per aiutarvi a confrontare al meglio le proposte sul territorio e pianificare la vostra uscita di Halloween, ecco una pratica tabella riassuntiva con tutti i dettagli logistici:
|Evento e Location
|Date e Orari
|Attività Principali
|Ingresso / Biglietti
|Festa di Halloween San Donato Plaza (Novoli, Firenze)
|Sabato 31 ottobre Dalle ore 16.00
|Performance "Strega Danzante", TikTok Teatro (storie da 3 min), spettacoli musicali sul palco, baby dance, truccabimbi, laboratori e bolle giganti.
|Gratuito
|Il Regno delle Zucche e della Paglia Villa Montalvo (Campi Bisenzio)
|Sabato 31 ottobre e Domenica 1° novembre - Laboratori e spettacoli: 10.00 - 18.00 - Food, Luna Park e Sculture: fino alle 20.00
|Teatro sulle rotoballe, artisti circensi, magie, Labirinto delle Farfalle, caccia al tesoro, laboratori di apicoltura, caramelle per i bambini, Luna Park e Street Food al coperto.
|A pagamento
Biglietti in loco o su TicketOne.
Disponibili Family Ticket; 1 corsa Luna Park inclusa nel biglietto bimbi.
Sia che la vostra scelta ricada sull'animazione festosa e gratuita tra le piazze di Firenze o su un'immersione totale nei colori autunnali e nel divertimento di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, il territorio fiorentino si conferma pronto a regalare un Halloween indimenticabile.