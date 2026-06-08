Vittorio Fossombroni secondo Giani e Sandrelli

Matematico, ingegnere idraulico e statista. La figura di Vittorio Fossombroni, protagonista della Toscana tra Sette e Ottocento, è al centro del volume Tra i granduchi e Napoleone. Vittorio Fossombroni e la Toscana, scritto da Eugenio Giani e Massimo Sandrelli e pubblicato da Mauro Pagliai Editore.

Il libro ripercorre le imprese del celebre aretino, sovrintendente dei lavori per la bonifica della Val di Chiana sotto il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena.

Fossombroni non fu solo un tecnico geniale: si distinse anche in campo politico, ricoprendo incarichi istituzionali di primo piano fino a guadagnarsi la stima di Napoleone Bonaparte, che lo nominò senatore e conte dell’Impero. Un ritratto a tutto tondo di un uomo di scienza e di governo, capace di attraversare regimi diversi mantenendo autorevolezza e visione per il territorio toscano.

La presentazione si terrà mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Ferri del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, a Palazzo Strozzi, Firenze.

Interverranno:

Enio Bruschi - Introduzione.

Fabio Baronti, Compagnia delle Seggiole - Letture.

Saranno presenti gli autori Eugenio Giani e Massimo Sandrelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.