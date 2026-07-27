Miss Isola d’Elba è Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina

CAPOLIVERI (ISOLA D’ELBA) - Una due giorni all’insegna della bellezza che ha coinvolto tutta l’isola e i tanti turisti. E alla fine, domenica sera 26 luglio, nello splendido borgo di Capoliveri, il verdetto ha premiato Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina (Livorno), come nuova Miss Isola d’Elba.

Giorgia lavora come barista e hostess, esperienze che le hanno permesso di sviluppare importanti capacità relazionali e organizzative. È alta 1,73 m, ha capelli castani e occhi verdi ed è studentessa. Pratica palestra e ama prendersi cura del proprio benessere. Ama viaggiare e conoscere nuove culture e, nei prossimi mesi, inizierà un percorso nel mondo della comunicazione, dei social media e del marketing.

In passato è stata ginnasta e per molti anni ha praticato volteggio, disciplina che le ha trasmesso valori come disciplina, pazienza e responsabilità.

Con la conquista della fascia di Miss Isola d'Elba 2026, Giorgia Gonnelli accede direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma all’inizio del mese di settembre.

Ecco la classifica finale.

Alle spalle di Giorgia Gonnelli, premiata dal sindaco di Capoliveri Walter Montagna, si è classificata Noemi Farina, 23 anni, di Greve in Chianti (Firenze), che si porta a casa un prestigioso secondo posto.

Terza posizione per Martina Della Lucia, 20 anni, di Capoliveri, la meglio piazzata tra le ragazze elbane.

Quarta Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline Valdarno (Firenze), che ha preceduto Bianca Minucci, 20 anni, di Grosseto.

Sesta posizione per Aurora Tomasetti, 20 anni, di Pontedera.

La finale ha confermato la bontà della scelta dell’Isola d’Elba per questa tappa del lungo percorso di Miss Toscana. La manifestazione è iniziata sabato con la semifinale. Le oltre trenta ragazze in gara sono diventate venti e sono state loro, domenica, a contendersi il successo finale.

Due serate presentate da Raffaello Zanieri e dalla Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, capaci di coniugare spettacolo, promozione del territorio e opportunità per le giovani concorrenti che inseguono il sogno di arrivare a Miss Italia. Il pubblico ha risposto: il centro storico era affollato e la gente si è divertita, ammaliata non solo dalla bellezza ma anche dal talento e dalla personalità delle ragazze.

Ad arricchire l’evento la presenza della guest star Pippo Palmieri, storico dj dello “Zoo di 105”, che ha fatto ballare e divertire il pubblico con la sua energia e la sua musica. Molto apprezzate anche le esibizioni musicali degli ospiti Riccardo Guglielmi, Luca Del Torto e Marika Graziano.

La giuria che ha emesso il verdetto era composta dal presidente Walter Montagna, sindaco di Capoliveri, Chiara Paolini, vicesindaco di Campo nell’Elba, in qualità di segretario, Elisabetta Gigante, Barbara De Santis, Paolo Verzoni, Silvia Vancini, Lidia Mazzola.

L’organizzazione desidera ringraziare il Comune di Capoliveri, la Polizia Municipale, l’associazione di volontariato NOVAC, la Pubblica Assistenza, tutti gli operai comunali e la Fondazione PazzEvents per l’impegno, la professionalità e la preziosa collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione.

Molto soddisfatto lo staff degli organizzatori di Syriostar, composto da Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e Stefano Rafanelli.