Vittoria di Riolo-Floris su Subaru al XXX Rally Elba Storico

L’equipaggio CST Sport ha firmato il quinto successo nella gara toscana valida per il Campionato Europeo ed Italiano autostoriche. Una foratura ed un problema recuperati con una immediata rimonta grazie ad un’ottima vettura curata dal Team Balletti Motorsport

Un esaltante XXX Rally Elba Storico per CST Sport con la squillante vittoria di Totò Riolo e Alessandro Floris sulla Subaru Legacy Sedan di 4° Raggruppamento, con cui l’asso palermitano di Cerda ed il professionale copilota elbano hanno dominato la gara toscana valida per il campionato Italiano ed Europeo Rally Auto storiche ed hanno portato a quota 5 le vittorie alla leggendaria gara che si corre sull’isola livornese. Riolo e Floris hanno preso il comando sin dal via nel pomeriggio di giovedì 20 e mantenuto per le prime 5 prove speciali, nonostante una foratura proprio sulla prova che ha completato la seconda giornata. La conclusiva giornata di sabato si è aperta con un problema elettrico che ha fatto perdere momentaneamente la leadership all’equipaggio CST Sport che ha recuperato il comando con una immediata quanto decisa prova di bravura e carattere, tenuta anche contro vari inconvenienti che hanno caratterizzato le battute conclusive della competizione. Ottima la vettura giapponese appena rivisitata dal Team Balletti Motorsport. Una guida sempre efficace e perfetta ha caratterizzato la gara di Riolo e Floris, che hanno deliziato il pubblico con numeri di alta guida lungo le nove prove speciali sule quali si è articolato il rally.

-“Il Rally Elba è una gara che amo e lo ho sempre dichiarato - afferma Riolo - le strade dell’isola sono esaltanti e la Subaru preparata dal Team Balletti ha potuto esprimersi appieno. Abbiamo potuto attaccare ed anche difenderci da tutti e da tutto quando è stato necessario. Il feeling della squadra e l’intesa dell’equipaggio si conferma perfetta, come ha confermato la pronta rimonta quando abbiamo avuto il problema ad inizio seconda giornata. Questa tappa del programma sportivo pianificato con CST Sport e tutti i nostri partner ci ha ripagato di tanti sforzi ed anche riscattato dai problemi avuti in altre gare”-.

Podio del XXX Rally Elba Storico: 1 Riolo - Floris (Subaru Legacy) in 1h34’44”1; 2 “Luky” - Pons (Lancia Delta HF Integrale) a 13”3; Da Zanche - De Luis (Porsche 911 SC) a 40”3, tutte vetture di 4° Raggruppamento.