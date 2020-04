Vitique Chef Tabl-e Social Dinner “at home”

Il ristorante torna ad essere convivialità ed incontro, grazie a due esperienze interattive da vivere on line

Vitique, ristorante e enoteca in Chianti Classico, grazie al servizio di delivery “Vitique at Home” lancia due iniziative per avvicinare gli amanti della buona tavola e del buon vino alla sua cucina, rivelandone filosofia e peculiarità, e ai vini di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, illustrandone l’ampio mosaico enologico. Un’esperienza nuova da poter vivere in privato, nell’intimità della propria casa, oppure in compagnia di amici o di chi ancora non si conosce.

Con Vitique Chef Tabl-e si potrà infatti “entrare” nella cucina di Vitique, parlare e confrontarsi con lo chef Antonio Guerra ed avere le istruzioni per completare a casa i piatti ordinati. I commensali saranno così accompagnati nel mood culinario di Vitique e guidati alla scoperta dei segreti delle creazioni dello chef. I vini in abbinamento potranno essere scelti da un'ampia carta che vede protagoniste le etichette delle 10 cantine italiane di Santa Margherita Gruppo Vinicolo. Allo staff di sala di Vitique il compito di introdurre i vini scelti, presentando la cantina di riferimento e guidando una degustazione interattiva. Vitique Chef Tabl-e potrà essere prenotato anche da più gruppi di amici, che si ritroveranno così connessi tutti attorno ad uno stesso tavolo virtuale, per una nuova esperienza coinvolgente e divertente.

Vitique Social Dinner prevede invece un calendario di cene ‘virtualmente connesse’, a cadenza settimanale, durante le quali sarà possibile incontrare nuove persone, condividendo la medesima esperienza enogastronomica. Gli appuntamenti sono dedicati alle persone desiderose non solo di piatti gustosi ed emozionanti, ma anche di fare nuove conoscenze condividendo la buona tavola ed il buon vino. Il primo Social Dinner si terrà venerdì 24 aprile. Il menù sarà raccontato dallo chef Antonio Guerra, che anche in questa occasione spiegherà ai commensali come ultimare la preparazione dei piatti a casa, mentre il vino di Santa Margherita Gruppo Vinicolo proposto in abbinamento sarà raccontato dallo staff di sala. Sarà proposto un menu degustazione diverso ogni settimana, prenotabile almeno 4 giorni prima dell'evento inviando la propria richiesta all’indirizzo mail info@vitique.it oppure chiamando il numero 0559332941 per le province di Firenze e Siena, mentre sul portale Divinea per tutto il resto d’Italia.

Parte del ricavato dalle due iniziative sarà devoluto all’associazione Rete Sociale ForiMercato, squadra di solidarietà per la raccolta alimentare e la distribuzione di beni di prima necessità destinati alle persone bisognose segnalate dal Comune di Firenze.