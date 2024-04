Vismara e Racioppi solisti per l'Orchestra da Camera Fiorentina

Solisti straordinari per il doppio appuntamento dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 7 e lunedì 8 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze): Augusto Vismara è considerato tra i maggiori interpreti italiani degli ultimi 30 anni. Prima di dedicarsi al violino e alla direzione d’orchestra ha avuto una grande carriera da violista con le principali orchestre – Maggio, Scala e La Fenice, tra le altre - dirette da Giuseppe Sinopoli, Christian Thielemann, Antonio Janigro, Peter Maag e Luciano Berio. Con Vismara al violino, ritroveremo Elisa Racioppi, in arte Neruda, pianista dalla espressività profonda e comunicativa con cui collabora da tempo.

Ad esaltare le doti dei due solisti sarà il “Concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, opera giovanile del compositore tedesco segnata da straordinaria freschezza melodica, interventi orchestrali lineari e “classici”, episodi solistici intrisi di energia. Completano il programma l’”Ouverture in mi minore per orchestra” di Franz Schubert e il “Concerto in re minore per pianoforte e orchestra” di Ferruccio Busoni.Biglietti 15/20 euro.

Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it.

Programma concertiF. Schubert Ouverture in do minore D8F. Busoni Concerto in re minore per pianoforte e orchestraF. Mendelssohn Bartholdy Concerto doppio per pianoforte violino e archi

Segreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - 339 1632869, anche via whatsapp. www.orchestrafiorentina.it -

orchestra.camerafiorentina@gmail.com.