Visite guidate gratis nel Parco di Pratolino

Ogni visita è riservata ad un numero massimo di 10 partecipanti e prevede una durata di circa 2 ore.

Tre proposte per scoprire il Parco Mediceo di Pratolino, uno dei luoghi più suggestivi che si trovano alle porte di Firenze. Le visite guidate sono gratuite, con prenotazione obbligatoria, organizzate con il sostegno di Unicoop Firenze e a cura di Sigma Csc e prenderanno il via venerdì 26 giugno.

Ecco le proposte.



'''Storia della Villa e del Parco di Pratolino'''.

''Il giardino fra arte e natura. Dallo spirito rigoroso del Rinascimento fiorentino al Giardino romantico''



Alle ore 17 di

venerdì 26 giugno

3, 10, 17, 24, 31 luglio

7, 14, 21, 28 agosto





'''La favola del Principe e del suo giardino'''

''Visita adatta anche a famiglie con bambini'' (5-8 anni)

Alle ore 17 di

sabato 27 giugno

4, 11, 18, 25 luglio

1, 8, 15, 22, 29 agosto





'''Francesco I. La storia di un principe e di un sogno'''

''Il rifugio del Principe, il giardino dove arte e natura, gioco e artificio si intrecciano creando magia e suggestioni''



Alle 11 di

domenica 28 giugno

5, 12, 19, 26 luglio

2, 9, 16, 23, 30 agosto



Punto d'incontro con la guida presso la Villa Paggeria.

Consigliato un abbigliamento comodo (scarpe adatte per passeggiate). Per una visita in sicurezza in base alle disposizioni anticontagio Covid-19 accedono al Parco di Pratolino visitatori con temperatura corporea inferiore a 37,5°, la misurazione sarà effettuata all'entrata, con obbligo di indossare correttamente la mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,80 metri, con divieto di assembramento. All'interno del Parco non sono disponibili approvvigionamenti di acqua o cibo, mentre sono disponibili appositi disinfettanti per lavarsi le mani.



La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia.

L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18



tel. 055 0317740

visiteparcopratolino@cscsigma.it