I dati ufficiali del Ministero dell’Interno delineano una realtà drammatica e strutturale: nell'ultimo anno si sono registrati 97 femminicidi in Italia, di cui 85 consumati in ambito familiare o affettivo. Di fronte a numeri che nascondono tragedie profonde, storie spezzate e famiglie distrutte, sorge una domanda irrinunciabile: come può una comunità riscattarsi dal torpore della semplice commemorazione per innescare un cambiamento culturale e sociale reale, duraturo e tangibile?

La risposta risiede nella capacità di riappropriarsi degli spazi della quotidianità — dai supermercati alle aule scolastiche, dai teatri di provincia alle filiali bancarie — trasformandoli in presidi attivi di resistenza civica. In Toscana, progetti promossi da realtà diverse come Unicoop Firenze, il Comune di Lastra a Signa e l'associazione Feminin Pluriel Italia dimostrano che è possibile convertire il dolore per le vite spezzate in azioni programmatiche capaci di toccare la vita di tutti i giorni attraverso la cultura, l'educazione emotiva e la solidarietà concreta.

L'iniziativa promossa da Unicoop Firenze e Toscana Film Commission dimostra come il linguaggio cinematografico e i gesti quotidiani della spesa possano integrarsi in un'unica grande campagna di prevenzione. Al centro dell'intervento educativo c'è il film "Se domani non torno", diretto da Paola Randi e ispirato al libro testimonianza Cara Giulia scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso. La pellicola è stata portata nelle sale di nove province toscane con proiezioni mattutine dedicate alle scuole superiori, coinvolgendo circa 2.700 studenti di 36 istituti e offrendo loro un dialogo diretto con le referenti di 19 Centri Antiviolenza regionali. Il percorso per i soci della cooperativa vedrà inoltre un momento culminante il 18 dicembre a Firenze, presso il Cinema La Compagnia, con una proiezione speciale che vedrà la partecipazione in sala di Gino Cecchettin.

Questa mobilitazione non vive isolata, ma si inserisce strutturalmente nella cornice di "Close the Gap", la storica campagna di Coop sulla parità di genere, il contrasto ai divari salariali, la promozione della leadership femminile e la battaglia contro la tampon tax. In questo alveo di impegno civile si colloca la distribuzione, nei punti vendita Coop.fi, delle borse-zaino in tela e degli astucci solidali decorati con i disegni originali di Giulia Cecchettin. Per ogni pezzo acquistato, 50 centesimi vengono devoluti alla Fondazione Giulia Cecchettin: un meccanismo di micro-donazione diffusa che, dopo i 37.850 euro raccolti la scorsa edizione, quest'anno vede in distribuzione quasi 185.000 borse e oltre 180.000 astucci su scala nazionale.

"Il cinema è un linguaggio universale straordinario per fare 'rumore' e rompere il silenzio... la spesa quotidiana può e deve essere uno strumento di cambiamento sociale." dichiara Daniela Mori, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze.

Un'altra dimensione fondamentale e spesso sommersa della violenza di genere è la dipendenza economica, una forma di controllo sottile che priva le donne della propria libertà decisionale e ne ostacola i percorsi di allontanamento dai contesti abusanti. Nel palinsesto promosso dal Comune di Lastra a Signa, la consapevolezza della gestione delle risorse personali viene posta come pilastro di autodeterminazione all'interno del workshop "La cultura finanziaria: conoscenza fondamentale e antidoto alla violenza economica", curato dagli esperti della Banca d'Italia di Firenze.

L'alfabetizzazione finanziaria si affianca così alla conoscenza del quadro normativo, intesa non come nozione astratta ma come effettivo strumento di riscatto. Questo legame tra diritti civili e indipendenza si esprime nell'inaugurazione della mostra fotografica "Oltre il silenzio", promossa dal Fotoclub 3ASA presso la Saletta Sezione Soci COOP, durante la quale l'avvocata Donata Bacci ha approfondito il tema "Il cammino legale che rende cittadine e non più vittime", tracciando l'itinerario giuridico indispensabile per affrancarsi da ogni forma di prevaricazione e coercizione.

Intervenire sulle radici profonde del fenomeno significa decostruire la cultura del possesso e ingaggiare direttamente la responsabilità maschile. In quest'ottica si colloca l'incontro "Ascoltare per capire, le responsabilità maschili", organizzato presso il Teatro delle Arti dalla Consulta Giovani di Lastra a Signa con l'intervento di Letizia Baroncelli del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. L'azione del CAM sul territorio si riflette anche nel dibattito pubblico "Educazione all'affettività e prevenzione", dove Rossano Bisciglia (CAM) e Andrea Vannucci (Presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana) hanno affrontato il valore della formazione emotiva per prevenire bullismo, cyberbullismo e violenza relazionale.

Per intercettare le nuove generazioni al di fuori delle aule istituzionali, il divulgatore e scrittore Enrico Galiano ha guidato un tour promosso da Coop nei centri commerciali della regione, offrendo a giovani e genitori strumenti pratici per decodificare i segnali precoci di una relazione tossica e superare i tabù legati alla gestione del conflitto.

A consolidare questo approccio formativo interviene la Regione Toscana che, in attuazione dell'accordo siglato tra l'Università di Firenze e la Fondazione Giulia Cecchettin, sostiene un programma specifico rivolto ai docenti delle scuole dell'infanzia e primarie, affinché la prevenzione e la cultura del rispetto reciproco vengano maturate fin dai primi anni dell'esperienza scolastica.

Il contrasto alla violenza richiede risposte concrete anche per chi vive le conseguenze indirette dei drammi familiari. Durante la cena di gala charity organizzata a Firenze presso il ristorante ATTO (Salotto Portinari di Vito Mollica) dall'associazione Feminin Pluriel Italia — con il sostegno del main sponsor Famiglia Puma Trust — sono stati raccolti 36.000 euro destinati a tutelare le fasce più fragili e vulnerabili della società. Il ricavato è stato equamente suddiviso tra due realtà operative:

Associazione Edela: guidata da Roberta Beolchi , da sette anni partner di Feminin Pluriel nell'assistenza agli orfani "speciali" e "invisibili" di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie. L'iniziativa ha permesso finora a 77 ragazzi di completare percorsi di studio o di inserimento lavorativo, promuovendo anche progetti mirati come "Fabbrichi(AMO)" , nato per finanziare la frequenza di corsi formativi specifici per minori ed erogare supporto pratico ai nonni affidatari.

guidata da , da sette anni partner di nell'assistenza agli orfani "speciali" e "invisibili" di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie. C’è Da Fare ETS: no profit fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi che, attraverso il modello operativo CDF Safe Teen, sviluppa percorsi di assistenza psicologica e psichiatrica per adolescenti in condizioni di grave sofferenza emotiva, operando a Firenze in stretta collaborazione con l'AOU Meyer IRCCS.

"Dietro ognuno di questi numeri ci sono famiglie distrutte e orfani lasciati a se stessi... Abbiamo scelto di collaborare con realtà straordinarie che si occupano di drammi spesso invisibili: gli orfani di femminicidio e i giovani che soffrono di gravi disagi mentali." afferma Avv. Diana Palomba, Presidente di Feminin Pluriel Italia.

L'impegno del territorio si esprime infine attraverso la partecipazione della cittadinanza e la riscrittura simbolica degli spazi urbani. Nel comune di Lastra a Signa, le iniziative di sensibilizzazione culminano in un programma diffuso:

La "Fiaccolata rumorosa": In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un corteo pubblico organizzato insieme al Centro Anti-violenza Artemisia prenderà il via dal Centro Sociale di via Togliatti per sfilare fino a Piazza del Comune, concludendosi con un momento di ritrovo curato dalla Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci.

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un corteo pubblico organizzato insieme al Centro Anti-violenza Artemisia prenderà il via dal Centro Sociale di via Togliatti per sfilare fino a Piazza del Comune, concludendosi con un momento di ritrovo curato dalla Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci. La mostra "Io, dopo": Allestita presso la Sala Consiliare con letture a cura della Consulta del Volontariato, l'esposizione racconta le storie di 12 donne che hanno superato l'esperienza della violenza, mettendo al centro la loro capacità di riscatto e rinascita autonoma.

Allestita presso la Sala Consiliare con letture a cura della Consulta del Volontariato, l'esposizione racconta le storie di 12 donne che hanno superato l'esperienza della violenza, mettendo al centro la loro capacità di riscatto e rinascita autonoma. I presidi della memoria: L'inaugurazione della Panchina Rossa presso il Centro COOP di via S. M. A Castagnolo offre un segno permanente nello spazio pubblico quotidiano per ricordare le vittime e stimolare la riflessione della comunità.

Combattere la violenza sulle donne richiede un impegno strutturato che superi la dimensione dell'emergenza temporanea. L'esperienza toscana dimostra come una risposta efficace nasca dall'intreccio programmatico tra educazione affettiva, autonomia finanziaria, espressione artistica, percorsi di recupero per gli uomini e reti di tutela per chi resta.