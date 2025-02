Viola, Palladino rischia la panchina?

La piazza viola dopo tre sconfitte consecutive e un gioco che latita è in ebollizione. La società per ora fa quadrato attorno al suo tecnico ma in caso di risultato negativo venerdì contro il Lecce, sarà ancora così?

Sono giorni delicati per mister Raffaele Palladino. La sua Fiorentina in questo campionato ha fatto vedere ottime cose, prestazioni di alto livello ma anche altre partite molto discutibili. È mancata la continuità, a parte quello straordinario filotto di otto vittorie consecutive che portò la Fiorentina nel poker delle migliori.

Adesso, però, la musica è molto cambiata e i nuovi innesti non sembrano per ora aver portato quel qualcosa in più.

Gudmunsson è una grande risorsa ma tra infortuni e prestazioni non indimenticabili per adesso ha lasciato un segno relativo in questa stagione. Anche se va ricordato che alcune vittorie, prima tra tutte quella sulla Lazio a Firenze, sono targate Albert.

L'incertezza sullo schieramento difensivo non sembra essere un elemento a favore della crescita della squadra. Però, le scelte di un allenatore molto spesso dipendono da fattori non conosciuti all'esterno dello spogliatoio. Ci sono equilibri da salvaguardare e da trovare.

Intanto, venerdì contro il Lecce di Giampaolo e l'ex Corvino mancherà certamente Moise Kean, dopo la grande botta di Verona. La Fiorentina spera di poterlo recuperare per il giovedì successivo in Conference League contro il Panathinaikos ad Atene, ma sussistono forti dubbi.

Di tutto questo, e molto altro parlerà il mister viola domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 15:30, nella conferenza in vista di Fiorentina - Lecce in programma venerdì 28 febbraio (ore 20,45).