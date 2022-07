Viola, Dodò firma il contratto in mezzo al campo

Ph da Acf Fiorentina

La nuova Fiorentina messa in cantiere da mister Italiano cresce tra entusiasmo e novità. Oggi a Moena è arrivato l'ultimo (per ora) colpo del club viola, il terzino brasiliano Dodò che ha preso il numero 2 e firmato il contratto in modo spettacolare, in mezzo al campo appena prima che la Fiorentina disputasse l'amichevole con il Trento (Lega Pro).

La partita è finita 4-1 per i viola, con reti di Zurkowski, doppietta di Sottil e quarto sigillo di Jovic.

A fine partita, ha parlato capitan Biraghi e ha detto parole da capitano vero. La Fiorentina anche nello spogliatoio ha principi e idee molto chiari. Alla domanda se Milenkovic lascerà la squadra viola, Biraghi ha risposto che comunque finirà questa vicenda, il difensore serbo darà sempre il 100% finché vestirà questa maglia. Come fece Vlahovic, al quale Biraghi ha riconosciuto il merito.

Per i viola restano solo 2 giorni tra le montagne del Trentino, poi questa fase della preparazione sarà terminata. La seconda fase sarà in Austria, prima a Innsbruck poi a Salisburgo. In programma due amichevoli, sabato 30 luglio con il Galatasaray, mercoledì 3 agosto con la Nazionale del Qatar, quella padrona di casa ai prossimi Mondiali. Sabato 6 agosto infine amichevole con il Siviglia in Spagna.