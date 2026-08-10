Viola, iniziata la stagione 2026-27

È iniziata ufficialmente la pre-season della Fiorentina. Dal oggi lunedì 13 luglio la prima squadra viola è tornata al lavoro al Viola Park per preparare la stagione sportiva 2026/2027.
Subito due allenamenti, uno stamani uno nel pomeriggio.
Tra i 30 convocati per questa prima fase del ritiro ci sono sia i volti noti che i giovani della Primavera chiamati a mettersi in mostra: Atta, Balbo, Beldenti, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, Croci, De Gea, Deli, Dragusin, Egharevba, Fabbian, Fagioli, Fei, Viery, Fortini, Gudmndsson, Kean, Lezzerini, Mandragora, Melani, Moreno, Ndour, Perrotti, Piccoli, Pirrò, Ranieri, Sohm.