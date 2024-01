Vino: in arrivo Chianti lovers e Rosso Morellino

Firenze, 22 gennaio 2024 – Cresce l'attesa per l’Anteprima 2024 - Chianti Lovers & Rosso Morellino, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze domenica 18 febbraio. A meno di un mese dall'evento il Consorzio Morellino di Scansano DOCG e il Consorzio Vino Chianti iniziano a svelare i numeri di questa edizione: oltre 200 etichette di Morellino e Chianti in degustazione, di cui la metà nuove annate in anteprima, e 100 aziende presenti.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Chianti Lovers & Rosso Morellino, intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 anno 2021.

Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino, l’evento vitivinicolo più atteso a Firenze si terrà nel Padiglione Cavaniglia e Area Monumentale.

Il programma prevede, dalle 16 alle 21, anche l'apertura dell'evento al pubblico: i visitatori potranno accedere all'Area Tasting Collettiva, dove, muniti di apposito bicchiere e sacchetta porta bicchiere, assaggeranno i vini proposti dai produttori.

“Nel 2024 il Chianti si ripresenta al grande pubblico dopo un’annata difficile, per quanto riguarda le quantità, a causa di vari eventi, ma con una qualità molto alta - dichiara Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Il Chianti continua a crescere nel bicchiere e questo è il dato più importante dopo anni di sacrifici da parte delle imprese nella ristrutturazione dei propri vigneti. Arriviamo con prodotti di alto livello e questo ci dà la possibilità di poter affrontare i mercati mondiali con molta serenità. I nostri biglietti da visita sono storia e qualità”.

“Siamo lieti e orgogliosi di presentare e degustare con operatori del settore e appassionati le nuove annate del Morellino 2023 e della Riserva 2021- commenta Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano - che esprimono entrambe lo stile inimitabile e autenticamente elegante del Morellino”.