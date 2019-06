Villa Vittoria Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Una nuova stella nel firmamento della Movida fiorentina

Novità dell’estate 2019 a Firenze per Aperitivo, Cena e After Dinner a due passi dal centro, dal giovedì alla domenica, dalle 19.00 alle 3.00 di notte.

L’ingresso è GRATUITO, da via Filippo Strozzi 2 (comodissimo l’arrivo in Tramvia, oppure, utile il parcheggio convenzionato con Firenze Fiera), proprio di fronte alla Fortezza da Basso.

Villa Vittoria è il nuovo locale all’aperto con divanetti in vimini, tavolini, immerso nel verde e un angolo narghilè capace di creare atmosfere esotiche.

Ogni sera eventi diversi, musica dal vivo, dj set e intrattenimento.

Varie opzioni per Aperitivo e Cena, dai quattro carrelli Street Food, “ECO” con stoviglie e packaging realizzati con materiale riciclato, all’Apericena “All you can eat” con accesso a vari buffet tematici, a chi vuole “mangiare comodo” Villa Vittoria propone una cena servita, caratterizzata da portate condivise tra i vari commensali e per concludere, anche l’angolo narghilè ha un suo menù dedicato.

Ottimi i Cocktail proposti dai vari Bartender e BarLady nei due Cocktail Bar.

E’ possibile sedersi liberamente ai tavoli, ma è consigliata la prenotazione.Per i vari eventi e programmi seguite la pagina Facebook di Villa Vittoria.

Ringraziamo Villa Vittoria per l’ospitalità.

Salutiamo i performer della serata, il DJ Marco Fiorucci, il chitarrista Andrea Neri e il percussionista Tiziano Carfora.