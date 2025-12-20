Villa Petriolo imperdibile per coppie e per famiglie

Natura, sapori e relax nel cuore della Toscana. A Villa Petriolo il lusso si fonde con esperienze culturali in un'antica tenuta restaurata, immersa nella campagna toscana, dove l'architettura rinascimentale incontra un profondo rispetto per la terra.

La splendida dimora cinquecentesca, immersa tra le vigne e gli uliveti a pochi chilometri da Cerreto Guidi, offre camere grandi e molto pulite. Personale accogliente, preparato e disponibile. In alternativa gli appartamenti privati a Castelforno garantiscono privacy e tranquillità.

Mater Wellness è il nome del centro benessere, un santuario olistico per fuggire dallo stress della vita quotidiana e nutrire mente, corpo e spirito. Piscina a sfioro che lascia senza parole grazie a tramonti mozzafiato. Ottima la spa, con il Respiration hub, uno spazio dedicato alla respirazione consapevole come strumento diretto di regolazione del sistema nervoso. La Wine & Wellness Escape unisce l’autentico fascino di Villa Petriolo con momenti di puro piacere per i sensi, creando un’esperienza indimenticabile dove benessere e gusto si incontrano.

La struttura offre una reception attiva 24 ore su 24, con quattro ristoranti, un centro fitness e un elegante giardino. Il fascino della natura si assapora la sera all’Osteria di Golpaja e a PS Ristorante, tempio della cucina contemporanea. Villa Petriolo ha ricevuto una Stella Verde e la Chiave Michelin, un riconoscimento che celebra l’eccellenza dello chef Stefano Pinciaroli. Questi ristoranti combinano l’eccellenza culinaria con un impegno ecosostenibile. Mentre il Longevity Bar al Mater offre piatti biologici e vegetariani preparati con cura. Il Pool Bar è a disposizione per spritz, calici di vino e appetitosi stuzzichini per un vero aperitivo Made in Tuscany.

Tenuta agricola biologica, il complesso da la possibilità di alloggio per approfondire l'esperienza, nella più intima ospitalità senza danneggiare l'ambiente: "Essere sostenibili nel lusso non significa rinunciare a qualcosa, ma piuttosto avere lo stesso livello di comfort, unito alla più alta etica e a un'offerta di prodotti eccezionali -spiega a Nove da Firenze il direttore generale Daniele Nannetti- I nostri progetti futuri includono nuovi appartamenti e una sala eventi per aziende e famiglie".

Villa Petriolo è il primo hub mondiale delle Nazioni Unite per la moda e il lifestyle. E' infatti un centro dimostrativo e divulgativo delle buone pratiche di sostenibilità nel settore della moda, del tessile e del turismo, per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda ONU 2030. L’UN Fashion and Lifestyle Hub è un’iniziativa collaborativa promossa dalla Regione Toscana e dal Fashion and Lifestyle Network delle Nazioni Unite, un programma dell’Ufficio ONU per le Partnership e del Fashion Impact Fund.

L’evento inaugurale dell’Hub si è tenuto il 21 e 22 novembre 2024 e ha riunito a Petriolo oltre 80 rappresentanti di aziende locali e regionali, istituzioni pubbliche, organizzazioni culturali, media e mondo accademico.