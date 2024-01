Maltempo: Faentina fermata, bus al posto dei treni

Firenze, 6 gennaio 2024 – A causa delle piogge che stanno interessando il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa dalle 8.30 di questa mattina.

Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, i collegamenti su quel tratto di linea sono al momento effettuati con autobus. Le squadre tecniche di RFI sono operative da questa mattina per svolgere di vigilanza straordinaria previste in questi casi. La riattivazione del servizio ferroviario è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici.

Annullata la rappresentazione di sabato 6 gennaio di Praesepium, lo spettacolo open-air dedicato alla Natività di Casole d’Elsa. La decisione è stata assunta dagli organizzatori a causa delle perduranti condizioni di maltempo appurate nella mattinata dell’Epifania ma, nel frattempo, è stata confermata la quinta e ultima rappresentazione di domenica 7 gennaio quando sarà previsto il gran finale con l’arrivo dei Magi in sella ai cammelli. L’appuntamento con Praesepium è fissato tra le 15.00 e le 19.00 quando il borgo valdelsano tornerà indietro nei secoli per diventare lo scenario di luoghi, vicende e personaggi della Betlemme dell’anno zero.

Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo; ciò provocherebbe infatti la cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra ed i cui costi sarebbero tra l’altro a carico degli utenti stessi.

Oltre a questo Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso raccomandiamo agli utenti, oltre che proteggere il contatore, di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte.