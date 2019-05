Viale Volta: domani e domenica lavori nel tratto finale verso piazza delle Cure

Previsto un divieto di transito fino alle 23 del 5 maggio. Da lunedì gli interventi di riorganizzazione di sosta e viabilità nella zona di via Maragliano. L’avvio in via Doni. Al termine saranno recuperati circa 160 posti auto

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza delle Cure, domani e domenica sono in programma alcuni interventi in viale Volta. Nello specifico il tratto da via Passavanti a piazza delle Cure sarà chiuso dalle 6 di domani sabato 4 alle 23 di domenica 5 maggio con deroga per i mezzi di soccorso. I veicoli provenienti da viale Volta e diretti verso piazza delle Cure dovranno utilizzare l’itinerario alternativo via Passavanti-via Madonna della Querce-via Boccaccio-via Sacchetti.

Inizieranno lunedì i lavori di riorganizzazione di sosta, rifacimento della segnaletica e modifiche della viabilità nella zona di via Maragliano. La prima tranche dell’intervento riguarda via Doni che nel tratto tra via Monteverdi e via Maragliano: in dettaglio sarà tracciata la sosta a lisca e tracciate due corsie per il transito, sull’esempio del tratto successivo fino a viale Redi. Successivamente le operazioni di sposteranno in via Maragliano che sarà interessata da lavori di riorganizzazione della sosta anche a seguito della soppressione della corsia preferenziale. La strada sarà a doppio senso tra viale Redi e via Fontana, mentre nell’altro tratto diventerà a senso unico verso da via Tozzetti a via Fontana. Grazie alla riorganizzazione della sosta nella zona saranno recuperati circa 160 posti auto.