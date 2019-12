Viabilità limitata intorno a Firenze a causa di movimenti franosi

Chiusa la strada di Montefioralle per il crollo di una parte del muro di proprietà privata. Senso unico alternato sulla Sp 34 "Di Rosano"

Questa notte, probabilmente a causa delle ingenti piogge delle ultime settimane, si è verificato il crollo di una piccola parte del muro medievale di Montefioralle. Si tratta di una sezione dell’antico muro a secco che costeggia il Castello di Montefioralle ed è di proprietà privata.

“Abbiamo contattato immediatamente il proprietario – ha dichiarato il sindaco Paolo Sottani - che si attiverà nel più breve tempo possibile, nel frattempo siamo intervenuti con la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada. I percorsi alternativi sono la strada vicinale per i soli abitanti di Montefioralle che potranno percorrerla in auto e a piedi, per tutti gli altri la viabilità è la strada comunale di Zano San Cresci. Domani procederò con l’emissione dell’ordinanza per il ripristino del muro come atto di somma urgenza. Si prega di fare la massima attenzione, considerate le dimensioni molto ridotte del tracciato che attraversa anche una parte dell’abitato”.

A causa degli effetti del maltempo, sulla Sp 34 "di Rosano", sabato si è verificata una nuova caduta di materiali di frana sulla carreggiata. Nella giornata di lunedì dunque la strada resterà a senso unico alternato e potrebbero esserci alcune ripercussioni sulla viabilità.

"Sul posto - avvertono Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli, e Monica Marini Sindaco di Pontassieve, delegati della Città Metropolitana per la viabilità nel Chianti-Fiesole e nell'area Valdarno Valdisieve - sono intervenuti fin dall'alba i tecnici della Metrocittà, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. È stato stabilito il senso unico alternato almeno per le prossime 72 ore". "Con i tecnici della Città metropolitana - spiegano Casini e Marini - siamo al lavoro per concludere definitivamente l'intervento di messa in sicurezza della strada e delle coste laterali alla carreggiata. Ad oggi è necessario il recupero di almeno 2 milioni di euro per concludere il lavoro ma è nostro preciso e primario obiettivo chiudere in modo completo il cantiere per ripristinare definitivamente la totale agibilità della strada, per la sicurezza delle migliaia di cittadini che ogni giorno transitano da questa fondamentale arteria metropolitana".