Via Pistoiese: da lunedì interventi in via di San Donnino

Proseguono, la prossima settimana, gli interventi sulla viabilità secondaria per ottimizzare la circolazione. Nuovo asfalto in via Faentina, lavori per un semaforo in lungarno Corsini

Proseguono i lavori di ottimizzazione della viabilità nella zona di via Pistoiese. Dopo un intervento di rimodulazione del cordolo deciso dopo il monitoraggio previsto dal progetto di messa in sicurezza e finalizzato a dare più spazio a chi attende di svoltare a sinistra, senza intralciare la strada ai veicoli che proseguono a dritto in direzione San Donnino, da lunedì sono in programma alcuni interventi proprio in quest’ultima strada. Obiettivo di questi lavori prima di tutto ottimizzare la sicurezza in corrispondenza degli incroci via di San Donnino-via Campania, via di San Donnino-via Lazio-via Nave di Brozzi e via Friuli-via Emilia. In secondo luogo dare continuità ai percorsi pedonali presenti fra alcune delle aree a verde delle più grandi delle Piagge con la realizzazione di camminamento pedonale protetto a raso.

Durante i lavori dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione, via di San Donnino diventerà a senso unico in direzione centro città il tratto compreso prima nel tratto fra via Campania e via Lazio, successivamente cambierà anche la circolazione di via Emilia fra via Friuli e via Campania.

Una volta terminati i lavori in via di San Donnino sarà a senso unico in direzione ingresso città fra via Campania e via della Nave di Brozzi. Anche in in via Emilia sarà in vigore un senso unico direzione uscita città fra via Friuli e via Campania. In questo modo sarà a disposizione una viabilità di quartiere in senso antiorario, ovvero via Campania-via di San Donnino-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania.

Le asfaltature di via Faentina, via Levi e via Bruni, ma anche i lavori per una traversata semaforica in lungarno Corsini e nuovi allacci alla rete idrica in via dell’Osservatorio e via Nardo di Cione. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì 28 ottobre con i lavori notturni in via Faentina, via Levi e via Bruni. L’intervento è articolato in fasi e sarà effettuato in orario 22-6. Si inizia in via Faentina che sarà chiusa da via Bruni al tratto senza uscita; a seguire via Levi dove il divieto di transito interesserà il tratto via dei Bruni-viuzzo dei Bruni, previsto anche un senso unico alternato in via dei Bruni (da viuzzo dei Bruni a via Levi altezza numero civico 22 a monte). Nella terza fase i lavori si sposteranno in via dei Bruni con chiusura da viuzzo dei Bruni a via Faentina e da viuzzo dei Bruni al numero civico 34 di via Levi, inoltre in via Levi scatterà un senso unico alternato. I lavori termineranno il 4 novembre. Per rifacimento a seguito di interventi sui sottoservizi da lunedì 28 ottobre sarà chiusa via Nardo di Cione da via Cimabue a termine strada. Termine previsto 2 novembre. Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre è in programma l’asfaltatura del controviale di viale del Poggio Imperiale a seguito di interventi sui sottoservizi: da via del Gelsomino (lato numero civico 54) a fine strada sono previsti divieti di transito e di sosta.