Via dei Pandolfini: da lunedì il cantiere si allarga fino a via del Crocifisso

Procedono i lavori di riqualificazione. Nuovo asfalto in via di Ripoli, lavori notturni in via Valfonda. Ecco gli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Vanno avanti i lavori in via dei Pandolfini. Da lunedì 7 ottobre dalle 9.30 il cantiere si allarga interessando anche l'area dell'intersezione tra Pandolfini e via Palmieri con chiusura dell'incrocio. Previsti divieti di transito oltre che in via Palmieri anche in via delle Badesse. In alternativa i veicoli potranno utilizzare Borgo Albizi per rientrare in via dei Pandolfini da via delle Seggiole oppure da via del Crocifisso con inversione di marcia in entrambe le strade (in direzione di via Ghibellina).

Intanto ieri è stato effettuato il getto della fondazione stradale nel primo tratto (tra via Verdi e via Palmieri) dove sono terminati gli interventi sui sottoservizi. La prossima settimana inizierà la posa del lastrico di marciapiedi e carreggiata.

Nuovo asfalto in via di Ripoli e lavori relativi all’illuminazione pubblica in via Valfonda (in orario notturno) e in via di Varlungo. Ma anche nuovi allacci alla rete idrica in via Faenza e via Micheli e alla rete gas in via del Sole. Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di mobilità.