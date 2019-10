Dolce Vernio 2019: la Cioccolata del Cardinale

La rassegna quest’anno si terrà dall’11 al 13 ottobre a San Quirico e al Meucci

10 ottobre 2019 – Via alla rassegna di Dolce Vernio 2019 con la cioccolata del Cardinale. Domani, venerdì 11 ottobre, alle 21 nella Galleria del Casone de’ Bardi S. Quirico di Vernio, La cioccolata del Cardinale: “salutifero liquore” - Lezione sul cioccolato del Cardinale Girolamo Bardi dei Conti di Vernio, serata di approfondimento e curiosità a cura di Alessandro Magini e dell’Accademia Bardi. L’appuntamento apre la rassegna che si svolge l’11, 12 e 13 ottobre fra San Quirico, la sede del Comune, e il Meucci di Mercatale. Una tre giorni di eventi che raccontano il mondo delle api, con libri, ricette, alimentazione, la vetrina della domenica per i prodotti degli apicoltori, l’analisi del miele di quest’anno e i laboratori didattici nelle scuole. E infine il premio alla vetrina più bella di Vernio si tinge di giallo.

Domenica 13 ottobre da non perdere il concerto dei DUOVA, autori de Il ballo delle api, un brano musicale che è anche un appello per l’ambiente, presentato on line con un video che vede coprotagonisti Lorenzo Baglioni, Paolo Hendel e Daniela Morozzi.

L’evento è promosso dal Comune di Vernio con la collaborazione di Arpat, Confartigianato Imprese di Prato, Accademia Bardi, Centro commerciale naturale Vivere Vernio, Centro di Scienze naturali – Fondazione Parsec e Toscanamiele.

Info Ufficio CULTS Turismo Cultura e Sport 0574 931065/66/67 – eventi@bisenzio.it