Vernio: folla di visitatori battezza la mostra dedicata a Vasari

Vernio, 31 luglio 2024 – Si apre già con un grandissimo successo la mostra estiva del Comune di Vernio all’Oratorio di San Niccolò. Ieri sera letteralmente presa d’assalto l’inaugurazione di “Vasari racconta… lettere, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e i Bardi di Vernio”. Davvero in tanti hanno affollato l’Oratorio dove è allestita l’esposizione e partecipato alla presentazione del lavoro di scoperta e ricerca condotto sull’archivio della Compagnia di San Niccolò di Bari e del progetto del Comune di Vernio curato dalla Fondazione CDSE e dall’Accademia Bardi grazie al contributo assegnato dal bando della Regione Toscana per le “Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari”.

“L’anniversario vasariano era l’occasione perfetta per raccontare al meglio la scoperta delle 7 lettere di Giorgio Vasari e gli studi che hanno permesso di inserire nuovi dettagli nel contesto storico e artistico che lega i Medici - e Vasari - ai Bardi di Vernio e alla storia della Toscana”, ha sottolineato la sindaca Maria Lucarini aprendo la serata. Mentre il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha ripercorso le vicende dei Medici e di Firenze al tempo di Vasari e ha anche soffiato le candeline in onore del compleanno di Vasari (era nato il 30 luglio 1511), ha ribadito come “la storia della nostra regione si forma anche attraverso personaggi come Cosimo I, lo stesso Vasari, il suo ‘ministro della cultura’, e famiglie come i Bardi e i Medici”.

Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione CDSE, ha poi illustrato i contenuti dell’allestimento, narrati nei grandi pannelli che arredano l’Oratorio e che ripercorrono il contesto delle lettere e i rapporti fra le famiglie e i personaggi dell’epoca con al centro la figura del ‘pittore, scultore e architettore’, come lui stesso si definiva, Giorgio Vasari.

Infine, Alessandro Magini, presidente dell’Accademia Bardi Vernio, che per primo ha scoperto le lettere nel 1997 e su di esse ha pubblicato uno studio, ha ricordato che “nell’archivio di Vernio restano ancora personaggi e storie da approfondire per far luce su episodi della nostra storia e dell’intera Toscana”.

A Vernio è possibile ammirare le sette lettere originali di Vasari narrate attraverso le bellissime illustrazioni di Anita Barghigiani, il dipinto parlante di Vasari e i costumi storici della Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi. Un tuffo nel dietro le quinte della storia dell’arte rinascimentale, un viaggio suggestivo che collega Vernio, i Bardi e i parenti Marinozzi con Cosimo de’ Medici, Vasari e la realizzazione del palazzo dei Cavalieri di Pisa. Il progetto grafico e l’allestimento sono di Francesca Bernini, Giorgio Vasari è interpretato da Nicola Pecci mentre il video è realizzato da Francesco Santillo.

L’allestimento sarà aperto al pubblico dal 3 agosto al 15 settembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Aperture straordinarie sono previste durante le serate di “Apriti Chiostro” dalle 20 alle 23. Il progetto complessivo, che proseguefino al 19 novembre, comprende anche un ventaglio di attività che spaziano da mostre a laboratori per bambini, da incontri di studio a visite sul territorio e a Pisa.