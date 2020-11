Enel, verifica delle linee elettriche con elicottero

Nell’area fiorentina e parte della provincia di Prato

Firenze / Prato, 5 novembre 2020 – Da terra e anche dal cielo, al via l’ultima fase dei controlli incrociati per garantire un servizio elettrico di qualità nell’area fiorentina (empolese, Chianti fiorentino, Valdisieve, Mugello e comuni limitrofi a Firenze) e in alcune zone della provincia di Prato: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, questa mattina ha iniziato la sessione conclusiva del check-up aereo – avviato negli scorsi mesi – delle linee elettriche nelle zone non ancora ispezionate all’interno dei territori citati con un elicottero specializzato che sorvolerà i centri urbani e le aree rurali.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di circa 1.100 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. In particolar modo, i controlli di questa sessione di ispezioni eliportate si concentreranno sulle linee collegate alle cabine elettriche nelle seguenti aree e date, condizioni meteo permettendo: nella giornata odierna (giovedì 5 novembre) Certaldo, Gambassi, Castelfiorentino, Montaione, Montelupo, Ginestra Fiorentina, Villanova fino a toccare Poggibonsi (quest’ultimo territorio provincia Si); domani (venerdì 6 novembre) Ponzano, Spicchio, Vinci, Marcignana, Ponte a Elsa, Sovigliana, La Roffia, Santa Croce, Fucecchio, Galleno, Casellina, San Colombano fino Lamporecchio (quest’ultimo territorio provincia Pt); sabato 7 novembre San Cresci, Signa, Poggio a Caiano, Tavola fino ad Agliana (territorio provincia Pt), Calenzano, S.Martino, Rifredi, Varlungo, Ponte a Ema, Tavarnuzze, Impruneta, Testi; domenica 8 novembre Figline, Prulli, Pontassieve; lunedì 9 novembre Rufina, Consuma, Rignano, Contea, San Godenzo, Casini, Marradi, Firenzuola, Borgo San Lorenzo; infine, martedì 10 novembre, infine, Barberino di Mugello, Futa, Vaiano.

La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste attività viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere ad interruzioni del servizio e quindi senza disagi per la cittadinanza.

Al controllo aereo fa seguito l'analisi di dettaglio dei dati registrati e gli eventuali sopralluoghi dei tecnici di E-Distribuzione che definiscono il piano di interventi. come da piano di lavori suddetto, l’ispezione eliportata dovrebbe concludersi entro il 10 novembre, dopodiché i tecnici della “Zona E-Distribuzione Firenze - Prato” passeranno alla fase operativa con le operazioni sul campo in virtù delle esigenze di intervento rilevate.