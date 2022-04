Vento forte: domani a Firenze codice giallo

Domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterà alle 8 di sabato 16 aprile e si concluderà alla mezzanotte di domenica. Gli esperti prevedono dalla mattinata di domani un "rapido rinforzo dei venti di Grecale". le raffiche arriveranno "fino a 50-60 km/h in pianura" e "fino a 60-70 km/h sulla costa e sui rilievi".

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per sabato 16 aprile 2002 un'allerta meteo per vento forte di grecale nei comuni del Mugello, del Valdarno Centrale e del Valdarno Inferiore-Empolese.

Si ricorda che la normativa vieta l'uso del fuoco quando c'è vento (la colonna di fumo deve salire dritta, se si inclina il fuoco va spento). Nei prossimi giorni, in considerazione degli elevati indici di secchezza della vegetazione e della presenza di vento si ricorda di prestare massima attenzione all'accensione dei fuochi per l'attività di cottura dei cibi all'aperto.

Venti di Grecale in rinforzo sulla Toscana da domani, sabato 16 aprile, accompagneranno un abbassamento temporaneo delle temperature per l'avvicinamento di un fronte freddo di origine scandinava. I venti saranno particolarmente forti nella valle dell'Arno fiorentina, nel Valdarno Inferiore e nelle valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese.

Il mare, a partire dalla sera di domani, sarà fino a molto mosso al largo.