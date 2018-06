Var Group presenta Var Engineering

Un punto di riferimento per le aziende che vogliono cogliere la sfida del Digital Manufacturing

Var Group annuncia il potenziamento di Var Engineering, centro di competenza nel quale confluiscono le esperienze e le figure professionali che permettono alle imprese manifatturiere di cogliere le opportunità offerte dalla Digital Transformation.

Var Group, partendo dall’analisi delle esigenze di oltre 6000 aziende italiane delle quali è partner per l’innovazione, ha ritenuto strategico creare un polo unico di riferimento per il manufacturing, integrando, nella già esistente Var Engineering, che vanta una forte competenza nel settore Automotive, il ramo d’azienda Large account di Tech Value.

La nuova realtà, con un team di oltre 90 persone in Italia e 30 all’estero ed una profonda esperienza nel manufacturing, è fornitore dei principali Large Enterprise operanti in Italia nei segmenti: Automotive, Machinery, Aerospace & Defense e Transportation.

“Il prodotto manifatturiero, per rispondere alle esigenze della globalizzazione dei mercati e del time to market, richiede una componente di creatività e competenza tecnologica specifica, per questo abbiamo deciso di creare una realtà che diventi il partner IT di riferimento nella realizzazione di progetti di Product Lifecycle Management, Process Transformation, Virtual Manufacturing – dichiara Elio Radice, Presidente esecutivo di Var Engineering- La sfida delle nostre imprese è mantenere il livello di eccellenza del Made In Italy”

“Il settore manifatturiero italiano è estremamente vivace e propenso all’innovazione, che solo un’azienda su tre trasforma in revisione dei processi di business: questo accade se non ne vengono correttamente trasferiti i benefici- dichiara Sergio Rastelli Consigliere Delegato di Var Engineering. La ricerca di competitività impone alle aziende di essere supportate da un partner in grado di gestire infrastrutture IT sempre più complesse. Il nostro modello di outsourcing dei servizi crea le basi necessarie per realizzare i progetti di Digital Transformation, grazie alle competenze del nostro team nelle aree più strategiche dei Managed Services: Fleet e Middleware management, IT Operations, Virtual Desktop Infrastructure, High Performance Computing e Digital Signage”.

Var Engineering affianca le aziende permettendo di estendere le tecnologie digitali a tutti i processi: dalla ideazione e progettazione di prodotti innovativi, fino all’aumento di efficienza operativa, integrando l’intera offerta Var Group come, ad esempio, il Manufacturing Execution System e la Digital Security.