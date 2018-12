Vanity Wheel®: il copriruota fashion

Il 10 Novembre 2018 alle 17.00 al Castello dell’Acciaiolo, Vanity Wheel® e MITA Academy presenteranno la collezione di copriruota per sedie a rotelle.

L’evento vedrà sfilare accanto copriruota Vanity Wheel in versione personalizzata nei colori e disegni di tendenza grazie alla collaborazione con gli studenti di MITA Market che presenteranno anche modelli e accessori realizzati dagli studenti del corso MITA 3F . Vanity Wheel® è una start up di Cinzia Chiarini e Michela Trentin, due donne appassionate di moda che hanno l'obiettivo di “rendere fashion una ruota“, così la carrozzina diventa un oggetto di design che trasmette la voglia di libertà e non un qualcosa da nascondere.

La vecchia idea della carrozzina viene sostituita dall’immagine di una sedia a rotelle personalizzata che diventa attuale e divertente con il vantaggio di coordinare l'abito e lo stile dell'abbigliamento con i copriruota, dalle rose, ai jeans, ai gioielli, a quadri famosi o graffiti etc., smontando e rimontando in un attimo!

Lo stile Vanity Wheel® è distintivo e ha carattere. Attualmente Vanity Wheel® presenta 5 linee di moda: woman , man, arts, sports, up to teen e accessori accessibili. MITA e Vanity Wheel® celebrano insieme la moda e la libertà di esprimersi attraverso di essa.

MITA (Made in Italy Tuscany Academy) è il primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) altamente professionalizzante nell’ambito delle professioni tecniche per la moda, nato per dare ai giovani diplomati opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy. E’ l’unica Fondazione I.T.S. Toscana (con 27 aziende attive sul territorio) che opera nel campo della moda capace garantire un’offerta didattica di tipo tecnico/scientifico ed una preparazione mirata all’inserimento nel mondo del lavoro.