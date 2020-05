Codice giallo per domani 19 maggio

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per martedì 19 maggio un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti su nel Valdarno e in Valdelsa-Valdera. Previsti rovesci e temporali sparsi associati a colpi di vento e grandine. In concomitanza di piogge forti la Sala ricorda ai cittadini di fare particolare attenzione durante l'attività all'aperto, nella guida e nell'attraversamento di guadi e sottopassi.