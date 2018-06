Dal 29 al 30 giugno a Radicofani

Val d’Orcia Swing è l’evento tutto nuovo, che unisce il celebre ballo alla cucina toscana, in programma dal 29 al 30 giugno. La prima serata si svolgerà interamente in Fortezza con cena su prenotazione al ristorante (25 euro, ore 20) e a seguire, Vintage Market dj Set. L’indomani, la serata prevede il concerto di Henzapoppin’s Choo Choo Train (ore 22) con Giorgio Cuscito e Vintage Market dj set (ore 18). L’iniziativa, in programma nella bellissima cornice di piazza San Pietro, dove sarà allestita una pista da ballo di 120 mq., prevede l’amichevole partecipazione di Vincenzo Fesi, con alcuni istruttori della sua scuola di ballo. Ballerino, insegnante e coreografo, Fesi è nato a Como. Da anni viaggia in tutto il mondo come ospite dei più prestigiosi festival swing internazionali. Altro protagonista delle due serate è Giorgio Cuscito: pianista, sassofonista, vibrafonista, arrangiatore e compositore, è tra i massimi esponenti italiani del jazz mainstream e tradizionale. Ha partecipato a numerosi festival e concerti di rilevanza nazionale ed internazionale. È tra i più attivi musicisti della scena jazz e swing romana. Val d’Orcia Swing è organizzato dal Comune di Radicofani e dalla proloco. Per prenotare strutture ricettive e ricevere informazioni sull’evento, si può chiamare il numero 392 1722930. Da segnalare, inoltre, la cena in onore del patrono della contrada di Borgo Maggiore (ore 20) sabato 30 giugno alla piazzetta del teatro con un succulento menù a 18 euro. In questo caso, per le prenotazioni si può contattare il numero 331 4948873. Dopo, tutti in piazza San Pietro a ballare lo swing.