Vaccino: nuovi hub nel fine settimana

La campagna di vaccinazione dei cittadini toscani è entrata nel vivo e, questo fine settimana, è destinata ad intensificarsi grazie ai nuovi hub sul territorio. Si parte da Reggello, dove il locale Palazzetto dello sport è stato destinato attività del centro vaccinale.

Domenica 16 maggio, prima tappa alle 9, a Dicomano, in via Ciro Fabbroni 12, dove un altro palazzetto dello sport offrirà la sua struttura per coloro che intendono vaccinarsi in Mugello. Alle 10.30 ad essere inaugurato dal presidente della Regione sarà il nuovo punto vaccini creato all'interno del circolo mcl San Biagio, in via Borgognoni a Pistoia. Poi, alle 12, il presidente Giani sarà a Fucecchio per tenere a battesimo l'hub allestito, anche in quel caso, nel Palazzetto dello sport della città, in via Fucecchiello.

Verrà inaugurato domani, 16 maggio, alle 9 l'hub vaccinale di Dicomano, allestito nel palazzetto dello sport. Questo ulteriore hub attivato nell'area dell'Asl Toscana Centro, il primo nel Mugello, sarà operativo tutti i giorni con una capacità vaccinale di 1080 somministrazioni giornaliere. Di prossima attivazione è quello previsto all'Autodromo internazionale di Scarperia, dove si effettueranno 360 vaccinazioni al giorno.

All'apertura saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore generale dell'Ausl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore e il presidente della Società della Salute Mugello Filippo Carlà Campa.

Ampio 750 mq, il polo vaccinale è predisposto per somministrare 1080 dosi al giorno su 6 linee vaccinali diverse, attive su tre turni dalle 8 alle 22, 14 ore al giorno, sette giorni su sette. Lo spazio è stato allestito con 6 box per le vaccinazioni, una zona accoglienza e informazioni, una zona stazionamento post vaccino. L'accesso alla struttura avviene attraverso un percorso dedicato e separato da quello di uscita.L'apertura di questo ulteriore centro vaccinale è resa possibile grazie alla collaborazione tra l'Azienda Usl Toscana Centro, il Comune di Dicomano, la Società della Salute Mugello, l'Ufficio Associato di Protezione civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e le associazioni di volontariato del territorio. Personale sanitario si occuperà delle vaccinazioni.

L'Azienda sanitaria ricorda che si accede ai punti vaccinali tramite prenotazione sul portale. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili per tutte le categorie previste fino ad oggi. A disposizione anche il numero verde regionale gratuito 800117744 per gli over 70, che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari.

"L'apertura di nuovi hub come quello di Dicomano risponde alla volontà di potenziare la capacità di vaccinazione della Toscana in tempi rapidi, anche in attesa di forniture più consistenti di dosi, per avviare la vaccinazione di massa - dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani - Il nostro obiettivo è arrivare a fine settembre con quasi 3 milioni di vaccini somministrati, per garantire l'immunità di gregge all'intera popolazione toscana. Per ottenere questo risultato dobbiamo potenziare la nostra capacità di fuoco vaccinale quotidiana.

Siamo prossimi a garantire 35 mila somministrazioni al giorno, che possiamo portare fino a 55 mila, quando entreranno in azione anche le farmacie insieme ai medici di medicina generale, con cui abbiamo già avviato una strettissima collaborazione per vaccinare gli over 80 e che in modo sinergico potranno affiancarci di nuovo nel vaccinare altre fasce anagrafiche. Questa è la strada che stiamo percorrendo tutti insieme. Ringrazio il personale sanitario, i volontari e tutti coloro che sono in prima linea nella nostra battaglia quotidiana contro il Covid"."Con l'apertura anche dell'Hub di Dicomano - dichiara il direttore della Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese - la campagna vaccinale conferma il suo andamento inarrestabile.

Con l'attivazione durante questa settimana dei nuovi centri vaccinali, abbiamo superato la soglia delle 200mila vaccinazioni nella rete Hub della Asl Toscana centro, un traguardo di grande valore per i cittadini dei nostri territori, senza considerare quanto viene fatto anche nei centri vaccinali nei nostri ospedali e sul territorio. Stiamo cercando di garantire la più larga copertura e oggi con la capacità di 1080 vaccini al giorno di questo Hub, è ancora più vicino l'obiettivo di una vaccinazione diffusa"."E' un giorno importante perché con questo hub contribuiremo ad aumentare le somministrazioni e così le persone vaccinate - sottolinea il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore -.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla sua attivazione, ed in particolare tengo a ringraziare le associazioni sportive che hanno dimostrato disponibilità e sensibilità rinunciando a utilizzare la struttura per organizzare il presidio. Uno sforzo congiunto in questa campagna vaccinale che deve essere più ampia possibile"."Questo è il risultato di un grande gioco di squadra, con il Mugello che ha voluto essere in prima linea e dare il contributo nell'ampia azione vaccinale - afferma il presidente della Società della Salute Mugello Filippo Carlà Campa -.

E la Società della Salute ha fatto la sua parte in sinergia con l'Azienda sanitaria, riconfermando ancora la valenza di un soggetto che funziona, operativo e che agisce con efficienza ed efficacia".

Apre domenica prossima a Pistoia il nuovo Hub al Circolo Mcl (via Borgognoni Pietro,68) in zona San Biagio. E' il secondo della zona distretto pistoiese e il terzo della provincia. Alla 10,30 è prevista l'Inaugurazione alla presenza del presidente della regione, Eugenio Giani, del direttore generale dell'Azienda USL Toscana centro Paolo Morello Marchese e del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

L'Hub di San Biagio affiancherà l'attività de "La Cattedrale" (polo espositivo aree ex Breda) e della "Filanda" a Pescia: i due centri vaccinali organizzati per la campagna vaccinale contro il Covid-19, entrambi operativi dallo scorso febbraio e dove ad oggi sono state complessivamente somministrate 35.174 dosi vaccinali.

Superate tutte le verifiche previste dal bando di adesione, i sopralluoghi e terminato l'allestimento, il nuovo centro vaccinale di San Biagio apre con tre turni giornalieri, dalle ore 8 alle 22, sette giorni su sette. 360 le dosi, 120 per ogni turno, che ogni giorno saranno somministrate. Ma si punta a numeri più alti.

"Nel nuovo Hub sperimenteremo un diverso layout, più funzionale agli spazi disponibili. Nei box o linee vaccinali, a differenza di quanto avviene ora negli altri Hub, si svolgeranno tutte le fasi relative alla vaccinazione: anamnesi, somministrazione e registrazione. Con questo modello verificheremo se è possibile aumentare progressivamente il numero delle vaccinazioni. Partiamo con l'attivazione di due linee per arrivare all'aumento crescente dell'intera potenzialità di somministrazione", ha spiegato il dottor Daniele Mannelli, direttore del dipartimento aziendale sanità territoriale e direttore della SDS pistoiese.

La presenza contemporanea del personale dell'Azienda sanitaria, medici, medici volontari, infermieri, tecnici, amministrativi, assistenti sanitari, personale della SDS, del Volontariato, in particolare Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa e dei volontari della Protezione Civile garantirà lo svolgimento di tutte le operazioni: dall'accoglienza alla somministrazione fino alla sorveglianza post-vaccino.

"Con l'apertura di questo Hub- ha commentato Anna Maria Celesti, presidente della Sds pistoiese- aumenterà la risposta vaccinale sul nostro territorio e questo grazie allo sforzo straordinario del personale dell'azienda sanitaria unitamente a quello dei Medici di Famiglia e all'adesione e al supporto del Volontariato attraverso le Associazioni e i medici volontari alla campagna vaccinale. L'organizzazione è invece il frutto di una fattiva sinergia tra ASL, Società della Salute, amministrazione comunale e strutture a carattere sanitario e sociale; senza questa sintesi non saremmo mai riusciti, in così poco tempo, a realizzare un intervento sanitario di massa così complesso. Un ringraziamento al Circolo MCL che non solo ha messo a disposizione i suoi locali ma anche tutta la sua organizzazione interna".

Ad oggi nella zona pistoiese il 92,09% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino l'81,13% la seconda dose; nella zona Valdinievole il 92,92% la prima dose e l'83,61 la seconda. Per quanto riguarda invece la fascia d'età che va dai 70 ai 79 anni nella zona pistoiese il 71,76% ha ricevuto la prima dose e l'11,89% la seconda; in Valdinievole il 61,54% la prima dose e la seconda il 12,54%.