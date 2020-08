Vaccini, Africa libera dalla poliomelite: le riflessioni di Rossi

Il governatore toscano su Facebook: "Al momento la malattia resiste in Pakistan e in Afghanistan dove i talebani come i nostri movimenti no vax sono contrari alle vaccinazioni". Su Briatore: "Polemiche insulse e inutili"

Il governatore toscano Enrico Rossi saluta con grande gioia la notizia che l'Africa è libera dalla poliomelite. E lo fa stamatina con queste parole:

"Buongiorno.

Mentre in Italia la gran parte dei giornali sono pieni di inutili e insulse polemiche su Briatore, a cui auguriamo, come a tutti gli affetti da Covid 19 e altre malattie, una rapida guarigione, l’unica vera grande notizia è quella che riporta l’Avvenire:l’Africa è libera dalla poliomielite, salvati milioni di bambini, grazie alla vaccinazione.Si possono esprime le seguenti considerazioni:

1- è un “momento storico”, come dice l’OMS, una vittoria dell’umanità, un successo della sanità per tutti

.2- da noi la malattia era stata eradicata già negli ultimi decenni del secolo scorso e in Africa invece solo adesso, dopo molte sofferenze e morti che potevano essere evitate.

3- al momento la malattia resiste in Pakistan e in Afghanistan dove i talebani come i nostri movimenti no vax sono contrari alle vaccinazioni".