Università di Firenze: il Presidente Conte apre l'anno accademico

Domani (ore 11) il Capo del Governo in Palazzo Vecchio con i suoi colleghi professori. In via dei Gondi protesta dei lavoratori degli appalti contro il nuovo bando di gara

L’Università di Firenze inaugura l’anno accademico 2019-2020 con una cerimonia che si svolgerà domani, martedì 21 gennaio 2020 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (inizio ore 11). Sarà presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tra l'altro come noto professore di Diritto privato in questo Ateneo.

Dopo la relazione del rettore Luigi Dei, sono previsti gli interventi del rappresentante degli studenti Claudio Cozzi Fucile e della rappresentante del personale tecnico-amministrativo Giulia Malavasi.

La prolusione sarà svolta da Deborah Russo del Dipartimento di Scienze giuridiche, sul tema “I diritti umani nell’era post globale”. Alla cerimonia parteciperà il Coro dell’Ateneo diretto dal Maestro Patrizio Paoli.

L’evento sarà trasmesso in videostreaming.

Ci sarà anche una protesta: un presidio in via dei Gondi da parte dei lavoratori degli appalti (pulizie, vigilanza e front-office) dell'Ateneo che, come si legge in una nota Filcams Cgil, in relazione al nuovo bando di gara "esprimono grande preoccupazione" . Secondo loro "il bando di gara (diviso in tre lotti), infatti, non garantisce l'applicazione dei contratti in essere ed espone il personale (si tratta di oltre duecento persone) alla perdita di salario e diritti. E' inaccettabile che tutto ciò avvenga dentro l'istituzione formativa e culturale per eccellenza della Città di Firenze. Tanto più che, per fare un esempio, attualmente il personale che garantisce l’apertura delle Biblioteche Umanistica e delle Scienze Sociali nella fascia oraria serale e del sabato pomeriggio e guadagna 3,98 euro netti l’ora: non si può accettare che il servizio prosegua a queste condizioni".