Una targa in San Frediano per celebrare la Rondinella

Stamattina la Commissione Sport, presieduta da Marco Burgassi, ha invitato il presidente Riccardo Cerza, il vicepresidente Francesco Di Costanzo ed il responsabile storia e tradizioni Roberto Vinciguerra in Commissione Cultura e Sport, per raccontare e celebrare la Rondinella, per l’80° anniversario della società nata nel luglio del 1946.

La Commissione Sport ha poi approvato all’unanimità una mozione, proposta dal consigliere Alessandro Draghi e integrata dal presidente Burgassi, per apporre una targa celebrativa per gli 80 anni dalla fondazione. La Rondinella quindi è tornata oggi a Palazzo Vecchio, dopo che una delegazione era già stata ospitata in Consiglio comunale lo scorso 4 maggio, per celebrare la vittoria del campionato e la promozione in serie D.Nella sua formulazione finale, che riporta le integrazioni del presidente Burgassi basate sui riferimenti storici e sociali emersi dal confronto con la società, l'atto chiede di apporre la targa presso l'allora Bar Maglio, su via Pisana proprio di fronte alla Porta San Frediano, oppure sulle mura a testimonianza del valore della società per tutta la zona dell’Oltrarno.Il proponente Draghi e il presidente Burgassi auspicano l'arrivo rapido dell’atto in Consiglio comunale, per approvare simbolicamente l’apposizione della targa nello stesso mese nel quale 80 anni fa nacque la Rondinella.