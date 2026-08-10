Una norvegese per la Viola: arriva Guro Bergsvand

La Fiorentina ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand.
Difensore, nata il 3 marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan.
Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg.
La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League.
Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol.La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2028.
Sempre oggi, la Fiorentina ha comunicato la.composizione dello staff della Primavera maschile.
- Head Coach: Aurelio Andreazzoli
- Assistant Coach: Alessio Aliboni
- Technical Collaborator: Alessandro Viviani
- Athletic Trainer: Tommaso Tanini
- Head of Goalkeepers: Alessandro Dall’Omo
- Match Analyst: Lorenzo Sandri
- Team Manager: Matteo Pacini
- Sports Secretary: Luigi Curradi
- Sport Physicians: Antonio Pinazzi; Pietro Checcucci
- Physiotherapists: Michele Puglisi; Lorenzo Matteuzzi
- Warehouse Workers: Maurizio Paoli; Hamid Tali