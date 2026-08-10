Fiorentina

Una norvegese per la Viola: arriva Guro Bergsvand

Difensore, è una nazionale del suo Paese. Primavera maschile: lo staff

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 Luglio 2026 18:07
Una norvegese per la Viola: arriva Guro Bergsvand

La Fiorentina ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand.

Difensore, nata il 3 marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan. 

Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg. 

La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League.

Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol.La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2028.

Sempre oggi, la Fiorentina ha comunicato la.composizione dello staff della Primavera maschile.

  • Head Coach: Aurelio Andreazzoli
  • Assistant Coach: Alessio Aliboni
  • Technical Collaborator: Alessandro Viviani
  • Athletic Trainer: Tommaso Tanini
  • Head of Goalkeepers: Alessandro Dall’Omo
  • Match Analyst: Lorenzo Sandri
  • Team Manager: Matteo Pacini
  • Sports Secretary: Luigi Curradi
  • Sport Physicians: Antonio Pinazzi; Pietro Checcucci
  • Physiotherapists: Michele Puglisi; Lorenzo Matteuzzi
  • Warehouse Workers: Maurizio Paoli; Hamid Tali

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