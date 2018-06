Una parte della tribuna centrale dedicata esclusivamente alla stampa

Per l'edizione 2018 del Calcio Storico Fiorentino

Nonostante le difficoltà l'organizzazione ha cercato di venire incontro ai sempre numerosi giornalisti e fotografi che hanno inviato la richiesta per poter seguire le semifinali, in programma il 9 ed il 10 giugno e la finale del 24 giugno. Grazie all'interessamento del sindaco Dario Nardella e dell'Ast l'edizione 2018 si presenta con una novità per tutti gli operatori dell'informazione: la predisposizione di un'area, all'interno della tribuna d'onore laterale dedicata esclusivamente alla stampa. Si spera, in questa maniera, di venire incontro alle tante richieste pervenute negli anni passati per rendere il lavoro di giornalisti e fotografi il più semplice possibile.