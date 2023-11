Una nuova panchina rossa a Firenze contro la violenza sulle donne

La panchina rossa è un simbolo che Gruppo Unipol ha adottato per evocare l’impegno a diffondere la cultura della difesa delle donne da una violenza di genere odiosa e purtroppo ancora molto ricorrente. Ieri mattina, alla presenza di Benedetta Albanese, Assessora ai diritti e pari opportunità, sicurezza urbana del Comune di Firenze e di Enrico San Pietro, Group Insurance General Manager Unipol Gruppo, una nuova panchina rossa è stata collocata nei pressi della sede fiorentina della compagnia assicurativa, in Piazza della Libertà.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, con il patrocinio del Comune di Firenze ha organizzato per il quinto anno Non ballo da sola, una rassegna di iniziative e eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere su questo tema molto sentito.

La giornata, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, nasce dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Ancora oggi, in Italia il numero delle donne vittime di violenza continua ad essere molto esteso così come anche il fenomeno della violenza contro le donne nei luoghi di lavoro. Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Interni, nei primi nove mesi del 2023, sono 80 i femminicidi avvenuti in Italia, di cui 65 sono state uccise in contesti familiari o affettivi e di queste 41 dai partner o ex compagni.

La panchina, rossa come il colore del sangue, reca la frase “L’amore genera amore e non violenza” e 1522, il numero verde che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking. Questa panchina segue la prima inaugurata nel 2019 nei giardini di Porta Europa a Bologna, la seconda installata nel 2020 nella piazza della Torre Unipol a Bologna e la terza collocata nel 2021 presso THE DAP - Dei Missaglia Art Park a Milano, la quarta nel 2022 a Torino in Galleria San Federico, tutte realizzate in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo del Gruppo Unipol e la Fondazione Libellula.

Oltre alla panchina rossa, l’edizione 2023 di Non Ballo da Sola ha visto una serie di iniziative e di eventi rivolti principalmente alle giovani generazioni; nei giorni scorsi a Torino CUBO ha realizzato un talk sulla crescita del rispetto verso le donne con la partecipazione del Gruppo Abele e del Telefono Rosa Piemonte e a Milano, in collaborazione con Fondazione Libellula, ha organizzato un laboratorio interattivo coi ragazzi delle Scuole di II° grado rivolto ad accrescere l'importanza e il rispetto di ogni diversità ed unicità.

A Firenze giovedì sera, presso la Sala Vanni in Piazza del Carmine, la scrittrice ed attivista Giulia Blasi, specializzata nell'ambito della condizione femminile, ha tenuto un reading sul quanto e come sia indispensabile creare un'educazione di responsabilità maschile per dare spazio a nuove consapevolezze.