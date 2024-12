Una mamma di Montespertoli protagonista del Calendario di Miss Mamma

Al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola, la Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e di Fondazione Verdeblu, ha presentato il Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana”.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana” (che ci accompagnerà fino a gennaio 2026), sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2024 del Concorso che si è tenuta la scorsa estate a Bellaria Igea Marina, capitanate da Semou Diagne “Miss Mamma Italiana 2024”.

“Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 32° edizione, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 22° calendario (il primo fu realizzato nel 2003).

Andiamo a conoscere, mese per mese, le protagoniste del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana”:

GENNAIO: CARINE SOUZA DE OLIVEIRA , 39 anni, libera professionista, di Piovene Rocchette (VI) , mamma di Camile di 19 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Radiosa 2024” .

, 39 anni, libera professionista, di , mamma di Camile di 19 anni. È la vincitrice della fascia . FEBBRAIO: ANNA DE MARTINO , 44 anni, agente di vendita, di Castelnovo di Sotto (RE) , mamma di Raffaele, Thomas e Diego, di 25, 14 e 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sprint 2024” .

, 44 anni, agente di vendita, di , mamma di Raffaele, Thomas e Diego, di 25, 14 e 5 anni. MARZO: MARIA DIAZ , 35 anni, cake designer, di Mesoraca (KR) , mamma di Valerio ed Asia, di 15 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Fashion 2024” .

, 35 anni, cake designer, di , mamma di Valerio ed Asia, di 15 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia . APRILE: GIULIA MASELLA , 32 anni, casalinga, di Guasila (CA) , mamma di Tomaso di 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sorriso 2024” .

, 32 anni, casalinga, di , mamma di Tomaso di 7 anni. È la vincitrice della fascia . MAGGIO: CHIARA PERUZZI , 34 anni, infermiera, di Montespertoli (FI) , mamma di Dario e Diego, di 5 e 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Solare 2024” .

, 34 anni, infermiera, di , mamma di Dario e Diego, di 5 e 3 anni. GIUGNO: MARINA MANZONI , 43 anni, fisioterapista, di Trevignano (TV) , mamma di Giacomo, Gabriele, Giulio e Gioele, di 11, 8, 5 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2024” .

, 43 anni, fisioterapista, di , mamma di Giacomo, Gabriele, Giulio e Gioele, di 11, 8, 5 e 2 anni. È la vincitrice della fascia . LUGLIO: SABINA ZAGARIA , 30 anni, estetista, di Andria (BT) , mamma di Mattia di 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Eleganza 2024” .

, 30 anni, estetista, di , mamma di Mattia di 2 anni. AGOSTO : MARIA ANTONIETTA PANDISCIA , 26 anni, appartenente alle Forze dell’Ordine, di Rovato (BS) , mamma di Anna Giulia di 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Glamour 2024” .

: , 26 anni, appartenente alle Forze dell’Ordine, di , mamma di Anna Giulia di 2 anni. È la vincitrice della fascia . SETTEMBRE: SEMOU DIAGNE , 34 anni, barista, di Ancona , mamma di Birima ed Antonio, di 17 e 9 anni. È la vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana 2024” . Sua anche la bellissima immagine di copertina.

, 34 anni, barista, di , mamma di Birima ed Antonio, di 17 e 9 anni. OTTOBRE: GIUSY BARRECA , 39 anni, insegnante di ginnastica artistica, di Ponzano di Fermo (FM) , mamma di Alyssia, Marko ed Emily, di 11, 9 e 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana in Gambe 2024” .

, 39 anni, insegnante di ginnastica artistica, di , mamma di Alyssia, Marko ed Emily, di 11, 9 e 5 anni. È la vincitrice della fascia . NOVEMBRE: MARTA FELLONI , 36 anni, estetista, di Calcinaia (PI) , mamma di Lorenzo ed Edoardo, di 9 e 6 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Romantica 2024” .

, 36 anni, estetista, di , mamma di Lorenzo ed Edoardo, di 9 e 6 anni. È la vincitrice della fascia . DICEMBRE: VANESSA GIRAUDO , 33 anni, assistente di direzione, di Castelfranco Veneto (TV) , mamma di Diletta Sveva di 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore 2024” .

, 33 anni, assistente di direzione, di , mamma di Diletta Sveva di 3 anni. GENNAIO 2026: CHIARA POZZATI, 35 anni, autrice, di Sala Bolognese (BO), mamma di Gabriel di 9 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2024”.

Gli scatti, realizzati nelle location più suggestive della località di Bellaria Igea Marina, sono della fotografa Gloria Teti.

Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del Calendario, sono state realizzate da Lili Rybak, Giampaolo Dissegna, Gianroberto Violini, Rosanna Maroni, Marieta Bequiri, Donatella Gazzato e Giulia Peruzzo; mentre il make up è stato realizzato da Farfa make up artist.

Alla presentazione del Calendario sono intervenute le Mamme Miss, Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, il Vice Sindaco di Bellaria Igea Marina Francesco Grassi, l’Assessore al Turismo del Comune di Bellaria Igea Marina, Milena Casali e Paolo Borghesi Presidente della Fondazione Verdeblu.

Intanto proseguono le selezioni del concorso, le cui Finali per l’anno 2025 si svolgeranno a Bellaria Igea Marina, dall’11 al 14 settembre 2025.