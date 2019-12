Mamma di Firenze nel Calendario di "Miss Mamma Italiana Gold 2020"

E' Chiara Di Donato, 46 anni, casalinga, mamma di Alessio e Alberto, di 12 ed 8 anni

Nell’area eventi del ristorante “Amolara” di Adria, organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD”.

“Miss Mamma Italiana” giunto quest’anno alla sua 27° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 28 dicembre a Gatteo Mare - Riviera Romagnola), dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” e oltre i 56 anni per la “categoria EVERGREEN”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD” (quello di quest’anno è il 17° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2019 del Concorso, capitanate dalla splendida 46enne romana Sabrina Bruna vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana GOLD 2019”.

Ma andiamo a conoscere meglio le protagoniste del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD”:

GENNAIO: ROBERTA ZUCCOLI, 49 anni, casalinga, di Raldon di San Giovanni Lupatoto (Verona), mamma di Denis, Thomas ed Anna Laura, di 17, 14 e 9 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA 2019”.

FEBBRAIO: MILENA SCAVIZZI, 47 anni, docente di scuola primaria, di Loreto (Ancona), mamma di Ivan e Maria Sole di 14 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR 2019”.

MARZO: SILVANA PAGANI GIGLIO, 52 anni, consulente amministrativa, di origini calabresi, residente a Lugano (Svizzera), mamma di Johnny, Jessica, Julia e Jordan, di 29, 26, 18 e 13 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA 2019”.

APRILE: BARBARA PELLIZZARI, 50 anni, broker di assicurazione, di Povolaro (Vicenza), mamma di Nicole e Lorenzo, di 17 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE 2019”.

MAGGIO: ROBERTA COLUCCIA, 51 anni, assistente in uno studio dentistico, di Otranto (Lecce), mamma di Manuel e Marco, di 25 e 21 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA 2019”.

GIUGNO: ROSY POZZATO PASOTTI, 53 anni, imprenditrice, di Brugine (Padova), mamma di Davide e Francesca, di 21 e 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE 2019”.

LUGLIO: GISELLA DANESE, 52 anni, docente di scuola superiore, di Forlì, mamma di Clara di 26 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD FASHION 2019”.

AGOSTO: SABRINA BRUNI, 46 anni, strumentista di sala operatoria, di Artena (Roma), mamma di Lorenzo ed Arianna, di 15 e 14 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana GOLD 2019”. Sua anche la bellissima immagine di copertina del Calendario.

SETTEMBRE: ENRICA BONAMICI, 52 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo), mamma di Sebastian di 25 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO 2019”.

OTTOBRE: DANIELA MURRU, 49 anni, informatore scientifico, di Quartu Sant’Elena (Cagliari), mamma di Beatrice e Gabriele, di 20 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA 2019”.

NOVEMBRE:ROXANA BEGAN, 50 anni, contabile, di Bolzano, mamma di Adina ed Emma, di 30 e 12 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE 2019”.

DICEMBRE: TATIANA PAFFUMI, 46 anni, parrucchiera, di Bressanvido (Vicenza), mamma di Luca di 16 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT 2019”.

Una pagina del Calendario (Gennaio 2021), è stata dedicata alla mamma che, nell’arco delle Fasi Finali del concorso, si è aggiudicate la fascia “Miss Mamma Italiana SIMPATIA 2019” ovvero CHIARA DI DONATO, 46 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio e Alberto, di 12 ed 8 anni.

All’evento, presentato da Paolo Teti, sono intervenute le Mamme protagoniste del Calendario, la Stampa e gli Sponsor.

